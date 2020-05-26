2020-05-26T06:57:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«Люди устали»: в Приморье объявили о снижении режима ограничений

Откроются магазины, салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские и ателье. Ну и физкультурой теперь можно заниматься на улице
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Губернатор Приморья объявил о снижении режима ограничений. Фото: краевое правительствоГубернатор Приморья объявил о снижении режима ограничений. Фото: краевое правительство
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко 26 мая объявил о смягчении режима самоизоляции в крае. По словам главы, веденные на период эпидемии коронавируса меры будут сниматься поэтапно. Так, в первую очередь билеты в «доковидную» жизнь получили непродовольственные предприятия. Только перед, так сказать, поездкой, им нужно будет пройти «предполетный досмотр», а именно - проверку административными комиссиями.

КОМУ И ЧТО МОЖНО?

Свою работу могут возобновить парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье и ремонтные мастерские. Под снятие ограничений попала и торговля непродовольственными товарами. Но чтобы ее осуществлять у предприятия должен быть зал площадью до 400 квадратных метров и отдельный наружный уличный вход. При этом предельное количество посетителей должно быть: один человек на четыре квадратных метра.

Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

- Быстрые и поспешные шаги не допустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг. Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать, - отметил Олег Кожемяко.

Кроме того, впредь будут разрешены занятия физкультурой и спортом на улице. Но, опять же, с условиями: если спортсменов двое, то они должны быть друг от друга на расстоянии не менее пяти метров.

Масочный режим, как и все другие санитарно-эпидемиологические мероприятия, никто не отменял.

А сейчас разочаруем жителей Находки. Смягчение режима распространяется на все муниципалитеты Приморья, кроме Находкинского городского округа. Ведь там сейчас зафиксирована четверть всех заболевших коронавирусом в крае.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС, А НЕ РАНЬШЕ?

Смягчение режима стало возможным из-за эпидемиологических показателей, а именно - из-за коэффициента заболеваемости в регионе. На протяжении недели он держался ниже нормированного – 1.

- Коэффициент распространения инфекции на протяжении семи дней в регионе не превышает единицы. Среднее количество тестируемых за сутки составляет 99-105 человек на 100 тысяч населения при нормативном показателе от 70 человек, свободный коечный фонд – от 68 до 76%, – подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Потребность в снятии ограничительных мер хотя бы на некоторых предприятиях обсуждалась в правительстве давно. По словам губернатора, «люди очень устали», и «негативные последствия эпидемиологических ограничений очевидны» – кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса не досчитается 21 миллиарда рублей.

Напомним, сегодня в Приморье впервые за весь период эпидемии количество выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило заболевших. Причем не на пару человек, а больше чем вдвое.

Справочно. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции – показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Ведомство ориентирует регионы на переход к первому этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0, ко второму – при коэффициенте ниже 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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