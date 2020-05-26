Жителя Приморья, который вместе с тремя детьми прятался от коронавируса в лесу, могут ограничить в правах

История об Алексее и его трех детей накануне взорвала интернет. Напомним, что началось все с тревожного сообщения о том, что в поселке Кавалерово пропала семья – 39-летний мужчина и трое его несовершеннолетних детей – два мальчика 2004 и 2008 года рождения и 9-летняя девочка. Тревогу забили педагоги, когда старший ребенок не появился на итоговое собеседование в 9 класс. К поисковой операции подключились, следователи и волонтеры. Единственной зацепкой была записка, оставленная отцом. Она гласила о том, что семья намерена покинуть дом.

Спустя два дня Алексея и детей нашли. По информации источника «КП», Алексей поставил палатку в трехстах метрах от их частного дома и планировал некоторое время пожить там с детьми, чтобы ситуация с эпидемией коронавируса не коснулась их семьи.

На снимке многодетный отец. Фото: личная страница главы семейства в сети.

- Школьников обнаружили инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции. В ходе поисковых мероприятий в лесу они наткнулись на палатку, в которой находились глава семьи и дети, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Лесное жилище оборудовано солнечными батареями, душем и туалетом. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе. Шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии.

Как оказалось, палатка была полностью оборудована, дети в лесу не нуждались ни в еде, ни в воде. Кстати, к самому походу в лес у оперативников и нет никаких претензий, но основания для составления протокола об административном правонарушении по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» все же были.

- Ситуация находится у нас на контроле. Сейчас дети в больнице – с ними все в порядке, поход в лес никак не повлиял на состояние их здоровья. У органов опеки были замечания на счет условий содержания несовершеннолетних, поэтому отец занимается ремонтом их частного дома, чтобы семья в кратчайшие сроки воссоединилась. В помещении нужно улучшить санитарно-бытовые условия, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. - После больницы, скорее всего, дети отправятся к бабушке, которая живет в Кавалеровском районе. Насколько мне известно, органы опеки готовят иск, чтобы ограничить родительские права отца. Но могу сказать, что свои обязанности он выполнял – об этом свидетельствует и трепетное отношение самих детей к родителю. В любом случае их права и их интересы у нас в приоритете.

В полиции же заявили, что школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов. Но это лишь один из вариантов развития событий. Профильные специалисты все же надеются на то, что семье удастся воссоединится.

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