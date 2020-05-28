«Мне не страшна прокурорская проверка»: соучредитель зоопарка, в котором бросили зверей, рассказал свою версию событий

Буквально три дня назад, 25 мая, мы рассказывали о чудовищной ситуации, приключившейся с десятью животными из владивостокского мини-зоопарка «Мир пушистиков». Вкратце: хозяева заперли зверей в клетках, оставив их без воды, еды и должного ухода на несколько дней.

История была поведана от лица главных свидетелей - они же арендаторы и сотрудники океанариума «Аквамир» (организации делят одно здание на улице Батарейной - прим.ред.). По их словам, они обнаружили животных в ужасном состоянии 21 мая. Руководства зоопарка, как и других работников, в тот момент поблизости нигде не наблюдалось. На звонки также никто не отвечал. После выхода об этом журналистских материалов случаем немедленно заинтересовались правоохранители.

Прокуратура провела проверку, а в МВД появилось уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.

- В период с 23.05.2020 по 26.05.2020 (обратите внимание на даты - прим. ред.) животных не обеспечивали питанием и водой, уборка вольеров не осуществлялась, контроль за их физическим состоянием и клиническим здоровьем не проводился, - гласят строки из официального комментария городской прокуратуры.

Один из соучредителей зоопарка, Игорь, вышел на связь с сотрудниками океанариума только в понедельник, 25 мая. Мягко сказать, происходящим он был ошарашен. Ведь с его стороны ситуация выглядела совершенно иначе.

Но перед публикацией его версии событий, разительно отличающейся от предыдущей, необходимо начать с самого начала - с денежных проблем руководства зоопарка.

Стесненность в средствах появилась у «Мира пушистиков» еще до карантина. Тогда, когда контактному зоопарку «Страна Енотия» пришлось срочно менять название и переоборудовать одно помещение под обычный зоопарк, а второе, на другой улице, и вовсе закрывать. Произошло это потому, что в России с 1 января этого года, очень грубо говоря, запретили контактные зоопарки (там множество нюансов).

В общем, деньги у учредителей владивостокского предприятия уходили то на переезд, то на ремонт. Зимой, как они говорят, толком тоже не работали - было, как впрочем и всегда в этот период, крайне мало посетителей. Собирались сделать упор на весну-лето, и потихоньку-помаленьку копили долги по аренде.

Так, еще до эпидемии накапало у них свыше 350 тысяч рублей перед МУПВ «Лазо», в ведении которого находится помещение городского океанариума на Батарейной.

- Денег у нас вообще не было. Мы рассчитывали начать работать в полную силу с середины марта, но в итоге через две недели наступила пандемия, и все закрыли. Отношения у нас с океанариумом были хорошие, потому что мы перед этим добросовестно все оплачивали, вот и тогда решили переждать карантин. Думали, как разрешат открыться, мы со всеми долгами расквитаемся, - рассказывает совладелец зоопарка Игорь Симоненко.

С введением ограничений в крае предприятию не то, что на аренду и ремонт, им даже на корм для животных перестало хватать.

- У нас изначально уходило около 70 тысяч рублей в месяц на корм для животных. Потом мы уже стали пытаться сокращать расходы: кого-то из питомцев отдали на руки, кого-то продали. Именно вот хищников, потому что они очень много кушают.

Буквально в конце марта в своем инстаграме зоопарк стал просить о помощи неравнодушных жителей Приморья.

- Люди откликнулись. Очень нам помогали: приходили, приносили продукты. Вы не представляете, как я им благодарен. Но сколько бы еды ни было, даже если кажется, что много - уходило это все очень быстро.

Затем же, как рассказал Игорь Симоненко, уже в мае их ждала еще одна неприятность.

- Океанариум сказал нам выплатить долг в 350 тысяч рублей… Но как бы мы его выплатили? Нам бы наших животных прокормить! Мы попросили их потерпеть до конца пандемии, чтобы потом начать работать, но они отказали. Не хотели нарваться на прокурорские проверки. И, кстати, на сам карантинный период они нам тоже не приостановили аренду. Наоборот, повысили ее на 30%! (Перерасчёт стоимости был сделан ещё в прошлом году - прим.ред.)

Поскольку коммунальные платежи владельцы зоопарка также не оплачивали, то 13 мая им опечатали счетчик и, собственно, так помещение под зоопарк осталось без электроэнергии.

- Мы говорим сотрудникам океанариума: «Что за дела, мы же мясо не можем даже положить в холодильник! И нашим животным нужен свет, это же неправильно». Но им было все равно, мы полторы недели были без света. Как будто бы мы там кушаем, чаи пьем. Это помещение было для животных - для них там все.

Отключение электроэнергии стало последней каплей, зоопарк решился переезжать.

МОРИЛИ ГОЛОДОМ ИЛИ НЕ МОРИЛИ?

В начале прошлой недели сотрудники зоопарка уже вовсю паковались: забирали животных, разбирали вольеры.

- Так получилось, что одну часть животных мы увезли, а вторую (двух дикобразов, енота, носуху, белку, трех попугаев, неясыть и ворона) попросту некуда было расселять. Решили, что заберем их чуть позже - в понедельник, 25 мая, а пока поищем им новые вольеры. Но мы ни в коем случае их не бросали! Кормила их и наша сотрудница, и я каждый день после вечерних тренировок, они у меня неподалеку проходят, заезжал. Сам по темноте там пробирался, наливал им воду, кормил. Денис, мой соучредитель и директор, тоже их навещал.

По словам Игоря, они даже подумать не могли, что в какой-то момент за животными стали приглядывать сотрудники океанариума, которые тщетно пытались с ними связаться.

- Почему до нас не могли дозвониться? Ну представьте ситуацию: нас с животными выгоняют, вырубают свет, а потом звонят и спрашивают о них же: кормим ли мы их. Должны ли мы были что-то объяснять? Обо всем я узнал только вот в понедельник, когда сначала моя сотрудница сказала, что нам не отдают животных, а потом когда я увидел вышедшие статьи о нас. Журналисты, кстати, не могли дозвониться до нас, потому что звонили на рабочий телефон нашего зоопарка, а мы ведь переезжали, поэтому он у меня дома лежал. Мы просто делали свою работу, даже не подозревали, что что-то происходит такое в СМИ.

Отвечая на вопрос, может ли он доказать, что животных кормили, Игорь ответил буквально следующее:

- Я с другом разговаривал около «Зумы» (ресторан неподалеку), говорил, что животных ездил кормить. Сейчас пытаюсь вот свидетелей каких-то собрать. Знал бы, что такая проблема возникнет, все бы фиксировал, конечно. Наши животные сытые и здоровые. Их сегодня осматривал ветеринар вместе со следователем. А то, что корма не было в помещении... Как бы мы его там хранили, если света нет? Холодильники же не работали. Да и переезжали ведь. Желудки, сердечки и другое мясо мы привозили с собой. Воду наливали, но, естественно, животные ее выпивали!

ДЕЛУ ВРЕМЯ

И все же, уголовное дело возбуждено.

- С нами так никогда не поступали, да я сам в жизни с такой ложью не сталкивался. Я до сих пор не понимаю - с чего вообще кто-то решил, что мы их не кормим. Со слов сотрудников океанариума? Они что там живут что ли? Зачем тогда, по их мнению, нам нужно было вывозить других животных? Оставлять дикобраза, стоимостью в 100 тысяч рублей? Зачем нужно было оставлять носуху и енота, которые стоят немногим меньше? Ручную белку, которую я сам лично выходил, когда она упала с дерева и ее кошка погрызла? Зачем мне оставлять этих животных? Да если уж на то пошло, то в помещении у нас остались самые дорогие животные!

Как говорит Игорь, об уголовном деле он сейчас вообще не волнуется, потому что знает, что ему скрывать нечего. Сейчас же у них с соучредителем стоит проблема насущнее: из-за возникших трудностей с законом им отказали в благотворительном корме для животных. Деньги на него собирали добрые граждане, участвуя в акции на «ЛовиКупоне».

- Мне не хочется возвращать имя нам, или еще что-то. Просто сейчас, из-за всей этой ситуации с уголовным делом, нам прямым текстом отказали в корме, на который, если честно, мы очень сильно рассчитывали. Не спросили, не разобрались, а у нас реально мяса мало осталось. Да и они же покупают корм животным, а не нам…

Новое место, где решил обосноваться зоопарк «Мир пушистиков» - база отдыха «Орион». Именно там соучредители запланировали начать все с нуля, уже поставили шатры для животных и всех, включая животных из помещения, арендуемого на улице Батарейной, уже перевезли и расселили.

НЕВИНОВНЫЕ

На чьей бы стороне в этой истории ни была бы правда, ясно одно: точно невиновные во всем происходящем - животные. Пушистые мордочки сейчас и без того стрессуют из-за переезда в уличные шатры, так что немного доброты им бы сейчас не помешало бы. Прямо на территорию базы «Орион» им можно привезти корм.

Для енотов, носух, лис, сов, сурикатов, ёжиков, хорьков и черепашек: мясо (желудки или сердечки);

Для дикобразов, шиншил, белочек, хомячков и мышек: любые фрукты и сухофрукты;

Для белочек-летяг: корм жидкий, фрукты и йогурт;

Для ёжиков: жидкий корм для собак;

Для кроликов: комбикорм, сено, яблоки.

А тем временем на 1 июня долг руководителей зоопарка перед арендодателем МУПВ «Лазо» составит почти 700 тысяч рублей. Прочитать версию событий, рассказанную сотрудниками океанариума можно здесь, как уже упоминалось «показания» сильно разнятся.