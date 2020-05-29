2020-05-29T03:26:45+03:00
Общество

«Я такого в жизни не видел»: у берегов Владивостока засняли стаю косаток

Крупные млекопитающие подплыли к катеру, приведя в восторг очевидцев [видео]
Милана СОКОЛ
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Самцы могут достигать 10 метров в длину и весить 8 тоннСамцы могут достигать 10 метров в длину и весить 8 тоннФото: Евгения ГУСЕВА
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Неожиданная встреча со стаей косаток у берегов Владивостока, привела в восторг очевидцев, которые оказались в непосредственной близости с морскими млекопитающими. Как уверяют авторы ролика, видео снято на Русском острове, по словам мужчин, к катеру подплыли сразу четыре особи.

– Я такого в жизни не видел. Вон они, вон они, вон они, страшно. Прям под нами, – эмоционально комментируют увиденное очевидцы.

Очевидцы запечатлели косаток в акватории Владивостока.Видео: dpskontrol_125rus

По словам экипажа катера, косаток изначально было четыре. Но мужчины не успели запечатлеть на видео сразу всю стаю. Очевидцы повели себя довольно разумно, не начав преследование животных. Специалисты советуют не приближаться к мормлекам, ни в коем случае не пытаться покормить их или потрогать. Экологи также отмечают, что для безопасности животных очень важно соблюдение скоростного режима при движении по акватории. Моторные лодки, катера, яхты и водные мотоциклы зачастую травмируют представителей фауны.

Кстати, косаток в прибрежных водах Приморья очевидцы видят уже не в первый раз. Ранее млекопитающих замечали в районе Корабельной набережной и на маяке во Владивостоке. Стоит отметить, что встречи ними стали чаще, после освобождения узников печально известной «китовой тюрьмы». В бухте Средняя под Находкой содержались 10 косаток и 90 белух, которых выловили в Охотском море для продажи в океанариум Китая. В прошлом году благодаря вмешательству экологов и общественности, после многочисленных судебных процессов, животных выпустили на волю, возле мыса Перовского в Хабаровском крае и в бухте Краковка, которая находится на побережье Партизанского и Лазовского района Приморья.

«КП-Владивосток» подробно писала, что на прошлой неделе очевидцы засняли белуху, которая заплыла в устье реки Партизанская.

Справка

Косатка – зубатый кит, который относится к семейству дельфиновых и считается его самым крупным представителем. Взрослые особи самцов достигают в длину до 10 метров и могут весить 8 тонн. Косатки в отличие от многих своих собратьев – хищники, они питаются теплокровными животными. Представители семейства отличаются яркой черно-белой окраской, поэтому спутать косаток с другими китами или дельфинами довольно сложно.

Косатки живут практически по всему Мировому океану, встречаясь, как на глубине, так и у берегов. Согласно данным Wikipedia, в ареал не входят лишь Азовское, Черное, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. В России косаток чаще всего можно увидеть у Курильских и Командорских островов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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