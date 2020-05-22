Отголоски «китовой тюрьмы»: в устье реки в Приморье встретили белуху

Жители Приморья оказались крайне удивлены, засняв белуху в непривычном месте. Животное, ареал обитания которого обычно не касается Приморья, очевидцы встретили в устье реки Партизанская, более известной как Сучан. «КП-Владивосток» обсудила отснятые кадры с экологом, который прекрасно разбирается в поведении этих животных.

Белухи в основном водятся в Беринговом и Охотском морях, реже обитают в Черном, а зимой иногда заходят в Балтийское море. В Японском море их стали встречать все чаще после освобождения из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя под Находкой. Там 11 косаток и 90 белух томились в тесных вольерах, пока их жизни отстаивали экологи и общественность.

Новая встреча белухи и человека произошла также недалеко от Находки, очевидцы засняли представителя семейства нарваловых с моста, ведущего в поселок Врангель. Сама река Партизанская проходит по территории Партизанского и Находкинского городского округов, впадая в залив Находка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780476" frameborder="0"></iframe> Приморцы запечатлели белуху в устье реки Партизанская.Видео: dps_nhk

– С очень большой вероятностью, белуха – как раз бывший постоялец «китовой тюрьмы». С вероятностью 99% об этом можно заявлять, если ее размер около 2-2,5 метров. Ведь там содержались именно детеныши, которые сейчас еще не достигли размеров взрослых особей (4-6 метров), – отметил председатель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Очевидцы уверены, что белуха заплыла в устье реки, охотясь за рыбой.

– Они очень часто заходят в устья рек и даже поднимаются вверх по рекам, это для них естественное поведение. Как правило белухи это делают преследуя рыбу. Так же обычным поведением для них может быть близкий подход к берегу. Известны такие случаи, когда животные оказываются на отмели из-за сильного отлива. Они не успевают покинуть с отливом мелководный район и погибают. В прошлом году так произошло на севере Хабаровского края, в районе поселка Чумикан, – констатировал ученый.

По словам эколога, нет ничего необычно в том, что белуха плавает в одиночестве, а не в стае. Это не является поводом для беспокойства.

– За животным нужно дальше наблюдать. Это конечно не совсем стандартное поведение для них, но известно много случаев, когда белухи в одиночку прекрасно себя чувствуют и путешествуют на большие расстояния. Это чаще всего как раз происходит в районах, которые несвойственны для их традиционного ареала обитания. В Японском море это уже не первый случай. К нам постоянно поступают сообщения, о том, что замечена одна или две белухи в различных местах, – поделился председатель «Эковахта Сахалина».

Специалист уверяет, что самое лучшее для белух, которых сейчас встречают жители Приморья, их игнорирование.

– Не нужно приближаться к животным, пытаться их преследовать или потрогать. Вся информация, которая сейчас поступает по поводу белух, говорит о том, что они ведут себя довольно умно и грамотно и уже приспособились к новым условиям жизни. К людям они относятся с опаской, не приближаются.

Дмитрий Лисицын отмечает, что у белух есть достаточная кормовая база, поэтому ни в коем случае не нужно их кормить, они должны охотиться самостоятельно.

– У берегов Приморья сейчас достаточно рыбы. В большом количестве подходит минтай и это для них прекрасный традиционный корм. А вот, что действительно важно для безопасности животных – соблюдение скоростного режима во время выхода на воду. Люди, передвигающиеся на скоростных плавсредствах, попросту могут травмировать или убить белух. Поэтому в местах их обитания, особенно, где развит катерный отдых, необходимо проявить осторожность, – подытожил эколог.

Вылов белух на данный момент строго запрещен, в 2020 году на этих животных не утвержден общий допустимый улов, поэтому разрешения не выдаются. Для тех, кто рискнет нарушить правила рыболовства, действуют повышенная такса, грозит уголовное преследование и солидный штраф за попытку вылова этого вида обитателей.

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