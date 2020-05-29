2020-05-29T04:35:00+03:00
Происшествия

У экс-чиновника в Приморье отобрали шикарный трехэтажный особняк

Бывший глава лесного департамента записал его на родственников супруги, но доказать, что деньги на покупку были честно заработаны, не смог
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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И.о. главы департамента лесного хозяйства края в 2016 году Владимир Иванов. Фото: пресс-служба администрации ПриморьяИ.о. главы департамента лесного хозяйства края в 2016 году Владимир Иванов. Фото: пресс-служба администрации Приморья
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Бывшего руководителя департамента лесного хозяйства Приморского края Владимира Иванова ровно год назад осудили за взятку в 550 тысяч долларов США. Тогда Иванова приговорили к 4 годам колонии и взяли под стражу прямо в зале суда. Как оказалось, на это этом расследования, касающиеся экс-чиновника, вовсе не закончились.

Сегодня, 29 мая, пресс-служба краевой прокуратуры сообщила о взыскании в доход государства трехэтажного особняка и земельного участка, принадлежащих Владимиру Иванову. Все это богатство оценивается свыше 10 млн рублей. Чиновник зарегистрировал его, кстати, на родственников жены, но подтвердить законность дохода не смог.

- Прокуратура направила иск в суд, который удовлетворен. Решение пока что не вступило в законную силу, - делятся представители надзорного ведомства.

Напомним, Иванова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо 4 лет лишения свободы ему назначили штраф - 35 млн рублей, а также запретили занимать на должности в государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет. Этот приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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