У экс-чиновника в Приморье отобрали шикарный трехэтажный особняк

Бывшего руководителя департамента лесного хозяйства Приморского края Владимира Иванова ровно год назад осудили за взятку в 550 тысяч долларов США. Тогда Иванова приговорили к 4 годам колонии и взяли под стражу прямо в зале суда. Как оказалось, на это этом расследования, касающиеся экс-чиновника, вовсе не закончились.

Сегодня, 29 мая, пресс-служба краевой прокуратуры сообщила о взыскании в доход государства трехэтажного особняка и земельного участка, принадлежащих Владимиру Иванову. Все это богатство оценивается свыше 10 млн рублей. Чиновник зарегистрировал его, кстати, на родственников жены, но подтвердить законность дохода не смог.

- Прокуратура направила иск в суд, который удовлетворен. Решение пока что не вступило в законную силу, - делятся представители надзорного ведомства.

Напомним, Иванова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо 4 лет лишения свободы ему назначили штраф - 35 млн рублей, а также запретили занимать на должности в государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет. Этот приговор вступил в законную силу.

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