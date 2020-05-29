Мировой суд Приморья наказал водителя, порвавшего удостоверение 94-летнего ветерана ВОВ из-за 20 рублей

Как ни странно, Мировой суд встал на защиту ветерана Великой Отечественной войны, который пострадал от рук водителя в Уссурийске. Напомним, что случилось все в декабре 2018 года. 94-летний Александр Мицкий сел в автобус. Ничего не предвещало беды, пока мужчина, при выходе из общественного транспорта, не показал водителю удостоверение. Там черным по белому написано: «Ветеран Великой отечественной войны». Только вот для рулевого это оказалось не аргументом. Тот со словами: «Бесплатно только пешком» - потребовал у Александра Николаевича 21 рубль – такова была на тот момент оплата за проезд.

Ветеран недоумевал и начал разбираться, почему у водителя к нему такое отношение. Только вот тот после словесной перепалки принялся действовать. Сперва он порвал удостоверение ветерана, а потом выгнал его из автобуса. Александр Николаевич завил в полицию, чтобы добиться справедливости.

Следователи в произошедшем нашли основание для возбуждения уголовного дела только по статье «Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности». На суде водитель полностью отрицал свою вину и пытался убедить всех, что порвал не удостоверение, а некую бумагу, больше похожую на направление в санаторий. Кстати, порванный документ до сих пор не найден.

В итоге в феврале 2020 года мужчину признали виновным и назначили наказание – штраф в размере 100 тысяч рублей.

- Правильно сделали, что осудили, он – хулиган. Психованный хулиган. Если бы он не был хулиганом, его бы не судили. Тогда он бы не порвал мое удостоверение, - высказал свое оценочное суждение корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Николаевич Мицкий.

А сам водитель обжаловал решение суда, подав апелляцию, так как до конца считал себя правым. Однако и Мировой суд в Уссурийске, как сообщает пресс-службе прокуратуры Приморья, согласился с приговором и оставил его в прежнем виде. И вот уже это решение вступило в законную силу.

СПРАВКА «КП»

Мицкий Александр Николаевич – родился 7 февраля 1924 года в селе Фунты, Барнаульского района Алтайского края. В свое время работал трактористом в селе Повалиха.

24 марта 1942 года Александра Николаевича призвали в армию. Встретиться лицом к лицу с войной ему пришлось в возрасте 18 лет. Его почти сразу направили в 72-ю Сибирскую добровольную дивизию. Он окончил трехмесячные курсы механиков-водителей танка и отправился на 1-ый Украинский фронт.

Как сообщатся на сайте Пенсионного фонда России, на войне Александра Николаевича дважды ранили, один раз – осколком снаряда, трижды он горел в бою. «Танки на месте не стоят, танки всегда – на передовой», - говорит он. Молодым мужчиной он бил немцев на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Прибалтике. Со своей танковой частью прошел всю Восточную Пруссию и принимал активное участие в боях за взятие Кенигсберга. Потом была капитуляция, после которой дивизию Александра Николаевича перебросили на Дальний Восток. Задача – бороться с японскими захватчиками. Долгожданную победу Александр Мицкий встретил живым.

Всего у ветерана 23 награды: орден Отечественной войны 1-ой степени, «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга», медали Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны он остался жить в Уссурийске. Прошел путь от слесаря до начальника ремонтно-механического цеха. Ушел на пенсию в 72 года. Трудовой стаж Александра Николаевича – 59 лет. В 2020 году ветеран отпразднует свой 97 день рождения.

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