Застройщик во Владивостоке объявил, что будет отлавливать собак и стерилизовать их за счет сотрудников

В новом микрорайоне Владивостока «Зеленый угол» с недавних пор существует серьезная проблема с бездомными собаками. Агрессивные стаи, в которых насчитывается и по 15 особей, ежедневно запугивают местных жителей. Особенно хвостатым полюбилась единственная тропа к многоэтажкам.

- Мы с мамой вчера ходили гулять на форт Суворова и возвращались домой уже по темноте. Так на дороге на нас и набросились два пса. Отхватили, конечно, но маму сильно напугали, - делится житель микрорайона.

Животные обитают около единственной дорогиФото: Сергей БАЛАНОВ

Неожиданно разобраться с бесхозными животными вызвались застройщики одного из жилых комплексов. Объявили, что на деньги своих сотрудников будут отлавливать и стерилизовать хвостатых «хозяев» местности.

- За 6 лет от пары бездомных собак может появиться 67 тысяч щенков. Да, это не совсем та информация, которую ожидаешь увидеть в ленте застройщика, но мы столкнулись с проблемой, друзья, и хотим поделиться соображениями относительно ее решения. Количество бездомных собак в районе, в котором мы строим ЖК «Зелёный бульвар», неконтролируемо растёт. К сожалению, сегодня это стало проблемой: животные огромные и доставляют неудобства жителям. Судя по виду псов, они готовы потихоньку начать поедать наших строителей. Последнее шутка, конечно, но ситуация действительно немного пугает. Поэтому мы решили стерилизовать животных, которых нам удастся отловить. Проводить процедуру будем за счёт личных средств сотрудников компании - это такое дружно-обще-принятое взвешенное решение, - рассказывают представители ЖК «Зелёный бульвар».

По их словам, после операции они также будут содержать собак какое-то время. Из-за чего сумма затрат, естественно, получится внушительной.

- Сейчас мы насчитали около 10 собак, с которыми необходимо провернуть эту историю. Но если кто-то из местных жителей захочет тоже поучаствовать в акции, позвоните, пожалуйста, в наш отдел продаж, они расскажут куда можно перевести денег на все эти мероприятия.

Кроме того, застройщики прикрепили к посту несоклько фотографий и предложили кому-нибудь приютить животных.

Застройщик пытается пристроить бездомных собак. Фото: zeleniybulvar

- На фото самые юные представители собачьей диаспоры. Они уже замучили свою мать и она будет только рада, если чесать им пузико и баловать их вкусняшками будут где-то подальше от неё. Так что если вдруг вы готовы подарить частичку своего сердца и дом кому-то из этих малышей, то не стесняйтесь - срочно нам звоните.

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