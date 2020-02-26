2020-02-26T02:19:08+03:00
Общество

Стаи бродячих собак пугают жителей нового микрорайона Владивостока

Единственная дорога к жилым домам оказалась небезопасна
Милана СОКОЛ
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Животные сбиваются в стаи, пугая местных жителей. Фото: dpskontrol125rusЖивотные сбиваются в стаи, пугая местных жителей. Фото: dpskontrol125rus
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Жители нового микрорайона «Зеленый угол» во Владивостоке жалуются, что единственную дорогу к многоэтажкам оккупировали стаи бродячих собак. По словам очевидцев, передвигаться по узкой трассе пешком, стало просто небезопасно.

Ни для кого не секрет, что бездомные животные – бич современного мира. Проблема актуальна во многих городах Приморья, не исключение и Владивосток. Жильцы Ленинского района города бьют тревогу из-за расплодившихся собак, которые, по их мнению, угрожают общественности. Как уверяют местные, животные сбиваются в стаи и часто ведут себя агрессивно.

– Бегут следом лают. Пришлось женщину с ребенком спасать, к ним пристали. Посадили испуганных пешеходов в машину,–делятся в социальных сетях очевидцы.

Стоит отметить, что микрорайон «Зеленый угол» находится вдали от основной магистрали. Так, что в случае нападения тех же собак, помощи особо ждать неоткуда. Заехать к жилым домам можно со стороны известного автомобильного рынка или через остановку «Депутатская». Дорога к домам оставляет желать лучшего, ей явно необходим ремонт. Во время прошлого снегопада микрорайон оказался буквально отрезан от внешнего мира, из-за обледенения единственной трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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