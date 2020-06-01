«Музыка для девушки и бабушки»: студент из Нигерии снял веселый клип во время кругосветного рейса приморской «Паллады»

29-летний студент из Нигерии снял веселый клип на борту приморского парусника «Паллада», во время кругосветного путешествия. Участие в которой также приняли барки «Седов» и «Крузенштерн». Артур Огэ Нвабуфо сам написал музыку и незамысловатый текст к песне, в съемке видео помогли друзья и другие участники похода. Песню о любви к России парень презентовал, как раз перед возвращением в порт Владивосток, который уже стал для него родным. За время учебы в «Дальрыбтузе» молодой человек успел обзавестись семьей, так что дома начинающую звезду с нетерпением ждет жена.

Парень мечтает стать капитаном. Фото: предоставлено героем публикации.

Третье кругосветное путешествие «Паллады» началось 1 ноября 2019 года. «КП-Владивосток» тогда побывала на борту и пообщалась с участниками маршрута в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне. С одним из тех, кто покоряет моря, корреспонденту удалось даже подружиться, поэтому парень поделился с редакцией своим творчеством, со словами: «Эта патриотическая песня для России».

– Я сочинил музыку и сделал аранжировку. Эта песня истории и победы. Я призываю россиян поднять свой флаг и показать всему миру, какая могучая это страна. Россия -ваша родина, станцуйте со мной для своего Отечества, – отметил автор клипа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782408" frameborder="0"></iframe> Свою песню России посвятил представитель Нигерии.Видео: предоставлено автором для "Комсомолки"

Артур Огэ Нвабуфо обучается в «Дальрыбвтузе» по индивидуальной программе. Дело в том что у молодого человека уже есть морское образование, он учился в Азии. Но диплом иностранного образца на Филиппинах, по словам парня, не выдают. Свое будущее он связывает с морем и капитанским мостиком, поэтому приехал совершенствоваться в Россию. На «Палладе» Артур проводил занятия для студентов морских учебных заведений в качестве заместителя 4-го помощника капитана.

Артур проводит занятия для ребят. Фото: предоставлено героем публикации.

В свободное время парень занимается творчеством. За время похода он уже стал душой компании, ведь практически ни один праздник не обошелся без его выступлений.

Один из вечеров на «Палладе». Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас «Паллада» уже держит курс в родной Владивосток. Судно зайдет в порт приписки 3 июня. За время похода парусник Росрыбаловства преодолел более 26000 морских миль. Команда, в составе которой 102 курсанта из различных регионов страны и 55 членов экипажа, побывала в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Парусник дважды пересек экватор. Изначально планировалось, что участники кругосветного путешествия посетят 9 портов, но началась пандемии и в целях безопасности заходы в 3 иностранных государства отменили.

Новый год-2020 участники кругосветного путешествия встретили в пути. Фото: предоставлено героем публикации.

Отметим, что экспедиция стала одной из самых масштабных в истории больших парусников. С момента встречи в Маллакском проливе к «Палладе» присоединился барк «Седов». Оба судна Росрыболовства продолжили Антарктический поход вместе, двигаясь одним маршрутом – через Сингапур до Владивостока.

Крупнейший в мире учебный парусник-бар «Седов» планируется отшвартовать в самом центре приморской столицы. По сообщению пресс-службы ТОФ, судно встанет на Корабельной набережной, именно здесь находится основной причал кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. «Седов» пробудет во Владивостоке до 27 июня, после чего отправится в Калининград.

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