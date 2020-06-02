2020-06-02T06:52:09+03:00
Общество

У журналистки из Приморья обнаружили коронавирус

Симптомы заболевания у ведущей появились по возвращению из Находки
Ярослав ЮРИН
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У известной в Приморье ведущей обнаружили коронавирус. Фото: Александра Мостовая/Facebook.У известной в Приморье ведущей обнаружили коронавирус. Фото: Александра Мостовая/Facebook.
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Приморская телеведущая Александра Мостовая заболела коронавирусом, диагноз девушки уже подтвердили лабораторные исследования. О проблемах со здоровьем журналистки сообщили ее коллеги из редакции «Вести: Приморье».

Как уверяет коллектив телеканала, в прошлую пятницу Александра Мостовая находилась в рабочей поездке в Находку. Как известно, обстановка там до сих пор не самая благоприятная, поэтому город находится на карантине. Вернувшись во Владивосток девушка заподозрила неладное, когда у нее пропало обоняние. Журналистка поспешила в частную клинику, чтобы сдать тест на COVID-19 Также прошла КТ и рентген, каких-либо изменений в легких медики не заметили. А вот результаты анализа оказались не самые утешительные, они пришли сегодня. Тест на коронавирус – положительный.

Девушка сейчас находится на домашнем карантине. Ее уже осмотрел врач, прописал лечение. Заболевание у Александры пока протекает в легкой форме. Единственным симптомом остается отсутствие обоняния. Повторные тесты на наличие инфекции у больной возьмут на 11-ый и 14-ый день.

В интервью родному телеканалу «Вести: Приморье» Александра рассказала, что точно не знает, где подхватила инфекцию.

– Ездила я в разные районы, и в Михайловский, и в Уссурийск, и в Черниговку. Когда у меня были отгулы, посетила Хабаровск. Но сложно сказать точно, где заразилась, потому что с контактными я не общалась, в больницах я последнее время тоже не работала. Я затрудняюсь ответить на вопрос, где эта зараза меня нашла, – поделилась девушка.

Напомним, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 2103 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии выздоровели 1160 приморцев, умерли 19 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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