Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 2 июня 2020 года: возможная вспышка в детсадах и заявление губернатора

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 2 июня 2020 года. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, рост заболеваемости COVID-19 в Приморье остается высоким. Лишь за сутки опасная инфекция подтвердилась сразу у 54 человек. Край перешагнул планку в 2000, общее число больных с начала эпидемии уже 2049 человек. Победить заболевание за все время смогли 1078 человек. Согласно официальной статистике, погибло 19 приморцев.

Дети под угрозой

Среди новых пациентов с подтвержденным COVID-19 оказались воспитатель и ребенок. Сразу в двух детских садах края обнаружена опасная инфекция. Случаи пока не носят массовый характер, но специалисты планируют закрыть эти дошкольные образовательные учреждения в Находке и Лучегорске.

Роспотребнадзор сейчас проводит эпидрасследование. Уже взяты анализы у всех, кто контактировал с зараженными. По сообщению администрации Находкинского городского округа, анализы на COVID-19 у детей и персонала садика (кроме 1 воспитателя) отрицательные.

Напомним, в Находке сохраняется неблагоприятная эпидобстановка. Город закрыт на карантин.

Губернатор негодует

Глава Приморского края уже сделал заявление по поводу выявленных случаев заболевания в детских садах. Олег Кожемяко отметил, что находиться на работе во время эпидемии с признаками ОРВИ – недопустимо.

– Заболевание наверняка не проходило бесследно. Знали, видели, не обращали внимания, подвергая опасности жизни других. Необходимо проверить, как вели журнал термометрии. По этим двум случаям будет проведено расследование, – подчеркнул губернатор.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморье сейчас 35 больных коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом положении. Девять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У 382 приморцев специалисты оценивают состояние, как средне-тяжелое.

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