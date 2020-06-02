2020-06-02T10:49:37+03:00
Общество

Кто и зачем возвел бетонный забор в бухте «Три поросенка»?

«Комсомольская правда» выясняла, какие объекты будут построены за забором и останется ли у горожан доступ к морю
Алексей САМУСЬКОВ
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Территорию бухты "Три поросенка" разграничили бетонным забором. Фото: dps_vl125.Территорию бухты "Три поросенка" разграничили бетонным забором. Фото: dps_vl125.
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Появившийся в бухте «Три поросенка» бетонный забор, который успели окрестить в социальных сетях «стеной позора», вызвал немало вопросов у жителей Владивостока. Кто и зачем разграничил бухту бетонным ограждением, как долго простоит забор и можно ли будет попасть на территорию бухты – разбиралась «Комсомольская правда».

Информация о появлении бетонного забора на территории бухты «Три поросенка» появилась в социальных сетях 31 мая. Ограждение не только рассекает саму территорию бухты, но и уходит в воду на несколько метров. Берег бухты частично принадлежит муниципалитету, сюда как раз таки можно проехать на личном транспорте. А вот другая часть берега, расположенная за бетонным забором, является федеральной собственностью и находится в ведении расположенного по соседству ВДЦ «Океан». Проезд на эту территорию на личном транспорте уже не возможен.

Появление именно бетонного, а не, скажем, деревянного забора - ни что иное, как требование антитеррористического законодательства. Так как ВДЦ «Океан» является объектом первой категории защищенности, то его периметр, в том числе и проходящий через территорию бухты «Три поросенка», должен быть ограждён монолитным железобетонным ограждением толщиной не менее 120 мм, с высотой ограждения не менее 2,5 м.

Что касается доступа на территорию бухты, то тут есть нюансы. Проезд к морю разрешен, но только на территорию муниципалитета. При этом ходить за забор пока что можно без каких-либо проблем, так как у Центра сейчас нет задач по обеспечению какого-либо пропускного режима на эту территорию. Есть еще один нюанс – веревочники. Пока еще не сезон, проехать к берегу на своем авто можно без особых трудностей. Но ранее в разгар купального сезона здесь то и дело устанавливали шлагбаум и брали мзду с владельцев авто. В прошлом году за проезд к «Трем поросятам» брали 300 рублей.

В Планах у ВДЦ «Океан» использовать вверенную ему территорию по максимуму. Речь идет о дальнейшем расширении центра и строительстве новых объектов. Как только здесь начнется стройка, проход за забор будет закрыт. Фактически возведенные сейчас блоки будут служить будущим ограждением стройплощадки. Пока что говорить о том, когда эта стройка начнется - преждевременно. Возможно, что первые работы здесь начнутся уже в 2021 году. Связано это с текущим строительством дружины «Галактика», которую создают по федеральной целевой программе развития Центра на 2014-2020 годы. Как только этот объект будет закончен, можно будет с чистой совестью приступать к реализации новых планов.

Строительство дружины "Галактика" идет полным ходом. Фото: ВДЦ "Океан".

Строительство дружины "Галактика" идет полным ходом. Фото: ВДЦ "Океан".

Сейчас, по информации ВДЦ «Океан», на территории центра продолжается строительство круглогодичного многофункционального комплекса зданий дружины «Галактика». В этом центре будут размещаться в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо создания «Галактики» планируется возвести научно-образовательный парк «Этнокруг». Его «фишкой» станет изучение многообразия народов России. Кроме того, после того, как закончится постройка «Галактики», на территории ВДЦ «Океан» должна появиться еще одна дружина. Вполне вероятно, что именно под эти цели в бухте «Три поросенка» появился бетонный забор.

Кстати, после того, как объекты будут достроены, территорию бухты планируется сертифицировать как официальный пляж. А это значит, что здесь должна появится спасательная станция и все условия для комфортного и безопасного отдыха на воде. Планируется, что проход к морю останется открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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