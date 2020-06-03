Коллектив приморского телеканала частично ушел на карантин из-за коронавируса у известной журналистки

Коллектив Общественного телевидения Приморья заметно поредел из-за вынужденного карантина. Дело в том, что у бывшей работницы компании подтвердился коронавирус. Перед тем как уволиться, девушка работала в полную силу, ездила в командировки, записывала эфиры в общем вела полноценную трудовую деятельность, контактируя с коллегами. При этом ведущая одновременно подрабатывала на двух каналах. В итоге на домашнюю обсервацию попали сразу 13 ее бывших коллег.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала, что главным и чуть ли не единственным симптомом заболевания COVID-19 у Александры Мостовой стало отсутствие обоняния. Журналистка забила тревогу, вернувшись из очередной командировки и не зря. Анализы подтвердили наличие опасной инфекции. О проблемах со здоровьем ведущей тогда сообщили ее коллеги из редакции «Вести: Приморье». Сегодня ситуацию прокомментировала руководитель редакции информационных программ Общественного телевидения Приморья Елена Молчанова.

– У Саши был последний рабочий день 29 мая. О ее болезни на ОТВ-Прим узнали 2 июня. Сразу передали полный список контактных лиц в Роспотребнадзор. Накануне нам пришел ответ из ведомства. Согласно предписанию, на карантин попали 13 сотрудников, которые общались с Александрой в последние 2 недели. Среди них водители и главное – операторы, работа без которых стала в разы сложнее, – поделилась бывшая коллега заболевшей журналистки.

По словам руководителя редакции, паники никакой на телеканале нет, но трудиться приходится с упорством.

– Выпуски новостей выходят в прежнем режиме – через каждые 2 часа, 5 раз в день. Помимо этого продолжаются прямые эфиры программы «В центре внимания», которые раньше как раз вела Саша Мостовая. Все абсолютно спокойны и ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, – прокомментировала Елена Молчанова.

Сама невольная виновница карантина ранее рассказала, что не знает, где подхватила инфекцию. По работе девушка ездила в Находку, Уссурийск, Черниговку и Михайловский район. А на выходных побывала в Хабаровске. Установить, где именно Саша заразилась, сейчас крайне сложно.

Редакция «КП-Владивосток» желает Александре скорейшего выздоровления, а коллегам с телевидения – справиться со свалившимися на них трудностями.

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