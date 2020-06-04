«Договор всего на год»: директора школы, которую уволили со скандалом после 20 лет работы, восстановили в Приморье

МБОУ «Центр образования № 28 города Владивостока» оказалось в центре скандала несколько недель тому назад. Тогда появилась информация о том, что Светлану Соколову – директора образовательного учреждения, хотят уволить после 20 лет работы. На посту руководителя школы она была с 2002 года. Такое кардинальное решение приняла администрация дальневосточной столицы. Любопытно, но увольнение директора сопровождалось формулировкой «в связи с утратой доверия». Остановимся здесь поподробнее.

С 2009 года в образовательном учреждении работал муж директора. Должность простая – не кошерная. Роман трудился в должности слесаря, электрика – проще говоря, был разнорабочим. О семейных связях директора и рабочего за пределами школы узнали еще в 2013 году. Тогда даже проводилась прокурорская проверка, только вот оснований для введения каких-либо мер надзорное ведомство так и не нашло.

Интерес к 28 школе снова заискрился в феврале 2020 года. Тогда произошло ужесточение антикоррупционного законодательства, которое гласит – если вы – директор, то ваш супруг не может работать там даже уборщиком. Так, в администрации и приняли решение уволить Светлану Соколову, чьи действия подходили под формулировку «конфликт интересов».

В итоге 27 мая было подписано распоряжение о расторжении трудовых отношений со Светланой Соколовой. Оно вступило в законную силу на следующие день – 28 мая. Примечательно, что с больничного директор вышла за два дня до увольнения – 26 мая.

О том, что руководителя вся эта ситуация с увольнением и информацией, порочащей ее честь и достоинство, мягко говоря, пошатнула – мы писали ранее. На защиту Светланы Соколовой встали не только коллеги-преподаватели, но и все родительское сообщество. Как оказалось, результат не заставил себя долго ждать – 29 мая директора снова приняли на работу, но на каких условиях.

- В договоре прописано, что ее примут на работу всего на год – столько длится срок действия документа. Притом, на должность директора она взята с испытательным сроком – 6 месяцев. Представляете себе? После 20 лет работы в школе, взяли на работу с максимальным испытательным сроком, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Ольга Березнюк, глава попечительского совета в «Центре образования № 28 города Владивостока». – Кстати, прошлый договор у нее был бессрочным. Ну и, конечно, сейчас в ее трудовой книжке есть запись – «уволена в связи с утратой доверия». Мы не намерены останавливаться – ее честное имя должно быть восстановлено. Она и так сильно пострадала из-за инцидента. Сейчас она находится под наблюдением психотерапевта и проходит серьезное лечение. Ей пришлось обратиться и к неврологу – так она переживает из-за произошедшего. Но мы все с ней и будем поддерживать ее до конца.

Вместе с тем, необходимы были разъяснения и со стороны администрации города.

- Директор сейчас трудоустроена на ту же должность. Проверка, которая проводится по правомерности действий директора и городской администрации, еще не завершена. Лишь по ее результатам информация обновится, - сообщила «Комсомолке» Инесса Кныш, специалист пресс-службы администрации Владивостока.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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