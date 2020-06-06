2020-06-06T12:14:35+03:00
Происшествия

Четыре дня без еды - кома: на Камчатке умер один из младенцев-двойняшек, которых заморили голодом родители-алкоголики

Супругов арестовали
Кристина ГРИН
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Малышей доставили в больницу в тяжелом состоянии, в итоге мальчик скончался в реанимации.Малышей доставили в больницу в тяжелом состоянии, в итоге мальчик скончался в реанимации.Фото: Олег ЗОЛОТО
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О чудовищном происшествии стало известно 5 июня. Супружеская пара из Вилючинска, выбирая между алкоголем и собственными детьми, предпочла первое. Так, с конца мая муж с женой ушли в запой. Да такой, что напрочь позабыли о своих двойняшках. Мальчика и девочку, которые появились на свет всего четыре месяца назад, перестали кормить. На протяжении четырех дней они голодали, их не поили и не мыли. Но собственным родителям было не до них. Горячительные поглотило их всецело и без остатка.

Тревогу забила родственница камчатцев, которая обратилась в полицию. Сложно представить, какого было оперативникам увидеть такую картину. Состояние детей было тяжелым. Их тотчас же увезли в больницу. К сожалению, для мальчика этот день оказался последним. Сперва он впал в кому, а затем скончался в реанимационном отделении Камчатской краевой детской инфекционной больницы. Последнее воспоминание о родителях – четырехдневный голод и их глубокий запой.

- Жителям ЗАТО город Вилючинск предъявлено обвинение в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - сообщила Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

Девочка сейчас Вилючинской городской больнице. Она в тяжелом состоянии, но главное - жива. А в отношении ее родителей уже избрана мера пресечения – заключение под стражу. За убийство ребенка супружеской паре грозит тюремное заточение. Расследование уголовного дела продолжается.

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Состояние обоих оценивается, как тяжелое, по предварительным данным, мальчик впал в кому (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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