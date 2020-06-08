Дельфин, занесенный в Красные книги, погиб у берегов Приморья
Печальные новости на личной страничке в соцсети опубликовала основательница реабилитационного центра «Тюлень» Лора Белоиван. По словам специалиста, работающего с мормлеками, дельфин, за судьбу которого переживали жители Приморья, заплывший на мелководье, все же погиб.
Операция по спасению дельфина Риссо, развернулась в районе Де-Фриза 6 июня. Животное, занесенное сразу в две Красных книги – Международную и России, оказалось в своеобразной ловушке, заплыв на мелководье и, застряв в иле. На помощь редчайшему млекопитающему поспешил руководитель дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин и специалисты Приморской краевой спасательной службы. А также известный фотограф Юрий Смитюк, именно благодаря кадрам отснятым с его квадракоптера, удалось вычислить, кто именно из мормлеков в воде и, какая ему требуется помощь.
В Приморье люди спасли серого дельфина застрявшего на мелководье.Видео: аккаунт Facebook Евгения Полухина
Люди буквально на руках вытащили серого дельфина на глубину, на тот момент казалось, что все несчастья позади. Однако «хэппи энда» не случилось.
– Сегодняшний день здесь у нас прошел вокруг и около дельфина, который умер. Это вчерашний дельфин, его утром нашли возле Тавричанки на мелководье. Почему он сюда вернулся, непонятно (и не расскажет уже, и не рассказал, хотя время у него было до 6 вечера и слушатели тоже были), – поделилась Лора Белоиван, которая одной из первых узнала о редком для Приморья гостье.
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ИСТОЧНИК KP.RU