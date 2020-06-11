«Спасем наш лес вместе»: Лесной квартал Владивостока хотят превратить в каменные джунгли

«Лесной квартал» - один из самых живописных микрорайонов Владивостока, расположенный на Русской улице. Здесь пока еще чистый воздух и уютная атмосфера, но застройщики уже положили глаз на участок сохранившегося леса. Вместо деревьев они хотят возвести еще шесть многоэтажных «человейников», что в перспективе сделает микрорайон одним из самых тесных и неудобных для жизни и явно спровоцирует еще одну «горячую точку» на карте Владивостока с митингами от экологов и общественников.

Но жители «Лесного квартала» - люди творческие, привлекают внимание к проблеме они необычным способом. Акция по защите лесного массива прошла в формате праздника для всех жителей микрорайона, с пожеланиями благополучного будущего.

Два пишем, шесть в уме

Речь идет о территории на Русской улице в районе «Тысячекоечной» больницы. В нулевые тут ввели в эксплуатацию с десяток новых многоэтажек, всем им присвоили адрес Русская, 57, только буквы разные – от «г» до «ф». Будущих жильцов подкупила близость с лесом, от того и название «Лесной квартал», а также обещания построить в будущем здесь детские сады, школы, и даже альтернативный выезд.

Что же произошло? Шли годы, ответвление Русской улицы так и осталось тупиком, пробки на котором начинаются иногда прямо во дворе. Вместо школ и садов в лесу напротив началось строительство еще одного ЖК – Life, как потом оказалось – проблемного. Недостроенное здание госпиталя в центре микрорайона разобрали, но и тут на небольшом пятачке застройщик «Эко-квартал» решил возвести не школу, а еще сразу три многоэтажки.

Зеленый и фиолетовый участок - недострои ЖК Life. На синем участке должен был появиться детсад, но в итоге будут дома. На красном участке хотят строить еще шесть домов

Узнав об этом, осенью прошлого года жители квартала пригласили губернатора – чтобы он лично убедился, чем может обернуться такое строительство. Олег Кожемяко с местными жителями согласился и потребовал умерить аппетиты застройщика – ограничиться двумя домами вместо трех. Взамен власти пообещали дать застройщику участок в другом месте. Победу местные жители праздновали недолго. Каково было их удивление, когда в качестве компенсации застройщику предложили не только достроить тот самый ЖК Life, но и выделили участок последнего леса рядом с их домами.

Что в итоге? В центре «Лесного квартала» вместо 3 жилых домов построят 2 плюс некий социальный центр. А на территории лесного массива, где произрастают краснокнижные деревья, теперь планируют построить еще шесть многоэтажек. Плюс ЖК Life, и все это без какой-либо дополнительной социальной инфраструктуры. И, видимо, без леса.

Рубить нельзя оставить

Именно в этом лесу горожане и устроили свою акцию с выставкой детских рисунков и концертом, в котором приняли участие более 50 человек – жителей расположенных по соседству домов. Праздник был устроен специально для детей, и именно они стали главными участниками этой встречи. Люди вышли в лес, чтобы показать, что они действительно любят это место и не хотят просто так отдать его под застройку жилых домов. На видео дети хором кричат: «Нам нужна школа» не случайно.

Жители микрорайона намерены продолжить борьбу за зеленые насаждения

На этапе планирования первой очереди «Лесного квартала» людям пообещали, что вместе с новыми домами у них появится даже два детских сада и школа. Но дома построили, бенефициар стройки Юрий Степанченко, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, скрылся от следствия в США. А про сады и школы забыли. Теперь детей в учебные заведения приходится возить – на машинах или общественном транспорте, тратя деньги время, забивая и без того загруженную дорогу.

Жители жалуются, что в микрорайоне всего пара детских площадок. Парков и скверов, приспособленных под прогулки, нет. Именно поэтому расположенный неподалеку лесной массив так важно сохранить. Новая стройка грозит еще больше накалить ситуацию. Именно это и возмущает местных жителей, которые готовы к диалогу. 13 апреля 2020 года жители даже провели опрос, согласно которому 78% против любой стройки, а 19% согласны, но при условии, что вначале будет построена школа и дублирующая дорога на «Зарю». То есть они считают. Что если и придется срубить часть деревьев – то ради инфраструктуры. Под школы и сады будет срублено не так много деревьев, как под жилые дома, а дублирующая дорога на «Зарю» разгрузит Русскую улицу, сделав жизнь людей в этом микрорайоне комфортнее.

Социальный фактор

Сторонники стройки заявили, то в этих шести новых домах планируется расселение детей-сирот. Под них хотят выделить 114 квартир. Всего же застройщик планирует сдать 533 квартиры. Дело, бесспорно, благородное и нужное нашему краю. Однако на этом фоне возникают разного рода спекуляции. Мол, если местные жители против строительства этих домов, то они автоматически становятся против сирот.

Местные жители возражают: «Мы не против сирот, мы за школы, сады и комфортную жизнь для всех. Жизни как селедки в банке не заслужили ни мы, ни сироты, ни кто-либо другой».

В то же врем некоторые СМИ справедливо замечают, что предоставление жилья для сирот действительно очень важная и нужная программа, но когда их селят вместе, возникает риск формирования некоего «гетто». При том, что в последнее время администрация Владивостока перешла к практике закупки отдельных квартир для сирот, что гораздо лучше помогает им в социализации.

Ко всему прочему, в ряде СМИ появилась информация о том, что местные жители протестуют против строительства жилых домов и хотят сохранить лес только для того, чтобы выгуливать там домашних питомцев. Таким образом, как нам кажется, местных защитников леса пытаются выставить некультурными людьми, что не совсем вяжется с действительностью, когда люди вместо стихийных митингов устраивают праздник для детей в лесу.

Фото из эскизного проекта строительства группы домов в «Лесном квартале»

Еще погуляем!

Жители микрорайона «Лесной квартал» намерены и дальше отстаивать свое право на благоустройство. Они уверены, что снова смогут добиться понимания со стороны властей. Инициативная группа подготовила обращение в городскую администрацию, а жильцы оставили свои подписи на этом документе. Таким образом жители «Лесного квартала» высказали свою точку зрения по поводу развития и благоустройства микрорайона.

Проблема микрорайона лишь одна из немногих точек на карте Владивостока, требующих особого внимания. Несомненно, город расширять надо, но не за счет уплотнения существующих микрорайонов, провоцируя местных жителей на недовольства. Городу есть куда расти, и этот рост вширь, на периферию. Но для этого нужно развивать дорожную сеть и планировать строительство так, чтобы социальная инфраструктура, будь школы, детские сады, больницы или спортивные объекты, не запаздывала за строительством жилых домов.