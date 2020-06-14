Уголовное дело возбуждено из-за ЧП с катером на Камчатке. Следователи квалифицировали произошедшее как нарушение правил безопасности. Специалисты планируют осмотреть судно, чтобы установить причину крушения, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Как отметили в ведомстве, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта). Сейчас производится подготовка к осмотру катера, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в 25 милях от берегов Камчатки произошло ЧП. Катер «Тихий» компании ООО УВГИЛ занимался доставкой груза на другое судно. По непонятным причинам катер перевернулся. Четверо членов экипажа пропали без вести. Сейчас их ищут. Сам же катер буксируют в Петропавловск-Камчатский.