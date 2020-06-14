Поиски экипажа перевернувшегося на Камчатке катера приостановлены

Спасатели приняли решение приостановить поиски экипажа перевернувшегося на Камчатке катера. Пока что операция не дала никаких результатов. Поиски планируют возобновить 15 июня, пишет ТАСС со ссылкой на регионального управления ГУ МЧС России.

Как отметили в ведомстве, поиски, которые были проведены сегодня, 14 июня, результатов не дали. Поисковая операция будет возобновлена 15 июня.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 июня в 25 милях от берегов Камчатки произошло ЧП с грузовым катером компании ООО «Увгил». Судно перевернулось. Все члены экипажа пропали без вести.

На поиски мужчин были отправлены буксир «Капитан Мишин» и спасательный катер «БЛ-820», а также катер с водолазной командой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Само судно отбуксировано в порт Петропавловска-Камчатского. С ним работают специалисты.