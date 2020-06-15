Я всегда на шаг впереди: Виталий Наливкин прокомментировал "задержание подполковника полиции"

Фейковый приморский чиновник Виталий Наливкин прокомментировал информацию о "задержании подполковника полиции" и заявил, что его действия всегда согласованы с правоохранительными органами.

После того, как правоохранительные органы заинтересовались ранее размещенным в сети шуточным роликом, создатели образа «председателя исполнительного комитета» выпустили свежее обращение Виталия Наливкина к уссурийцам, в котором он призвал их не поддаваться на провокации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784916" frameborder="0"></iframe> Виталий Наливкин сделал заявление.

- С чего это желтая пресса решила, что это все было ненастоящее? Если я его задержал с деньгами, с поличным! Я давно за ним следил. Сколько можно на это смотреть, на эту коррупцию? Я естественно вызвал оперативную группу, вызвал съемочную группу, и мы съездили, задержали его. Наши действия всегда согласованы с правоохранительными органами. Если я его задержал, то это моя инициатива. И если кому-то не понравились мои действия, то только из-за того, что я на шаг впереди, - говорит известный уже далеко за пределами Приморья вымышленный персонаж Виталий Наливкин.

Впрочем, полицейская проверка по факту размещенного видеоролика продолжается. Участникам съемочного процесса грозит денежный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Справочно. Виталий Наливкин является собирательным персонажем, идейным вдохновителем которого выступает Андрей Клочков. Для каждого видео пишется сценарий, а все миниатюры тщательно прорабатываются. За образом Витаялия Наливкина стоит целая команда авторов, актеров и бывших телевизионщиков.

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