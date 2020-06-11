«Борьба с коррупцией» аукнулась интернет-мему: вымышленным чиновником Наливкиным в Приморье заинтересовалась полиция

Знаменитый «председатель исполнительного комитета» Виталий Наливкин снова в деле. В этот раз известный уже далеко за пределами Приморья вымышленный персонаж, решил спасти родной Уссурийск от коррупции. Видео, опубликованное в интернете, за несколько суток набрало уже больше полумиллиона просмотров. Активность креативной команды, снимающей ролики на острые социальные темы, в итоге попала в поле зрения оперативников. Неудачно выбранный образ главного антигероя в полицейской форме, стал причиной начала проверки. Творческой группе теперь грозит солидный штраф.

Фейковый чиновник провел обыск в доме псевдоподполковника полиции в Уссурийске. Нужно отдать должное актерской игре, озвучке и ненавязчивой рекламе авиабилетов, грамотно интегрированной в видеоролик. Человек, впервые увидев видео с Виталием Наливкиным, сразу и не разберет, что перед ним вымышленный персонаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784374" frameborder="0"></iframe> Виталий Наливкин борется с «коррупцией» в Уссурийске.Все персонажи - вымышлены. Видео: barakuda_usk

– Сколько же людей в комментариях думают, что это реальный чиновник и реальное событие. Это показатель качества работы команды Виталия Наливкина,– комментируют видео пользователи сети.

В свою очередь с разъяснением ситуации высказались и реальные полицейские.

– Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит, – со всей ответственностью заявили в полиции.

Провокационное видео, созданное в Уссурийске, далеко не первое. Над созданием роликов трудится большая команда. У шоу есть режиссер, он же выступает и продюсером. В среднем бюджет каждого видео – от 5 до 10 тысяч рублей. Все актеры нанятые, главным действующим лицом неизменно остается Виталий Наливкин, настоящего имени комедиант не разглашает.

Так в чем же в этот раз загвоздка и почему создатели шуточных новостей могут быть оштрафованы?

– Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. Герой постановочного ролика носит форму полицейского, что является административным правонарушением, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Отметим, что согласно с частью 3 статьи 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, творческой команде грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет всех участников съемочного процесса. В прошлом году за подобный инцидент ребята отделались небольшим штрафом. Одного из героев видео за незаконное ношение форменной одежды наказали на сумму не больше 2500 рублей. В этот раз статья посерьезней.

Напомним, буквально на прошлой неделе полиция привлекала к ответственности еще одного шутника из Уссурийска. Точнее, штраф пришлось заплатить не только «супергерою», прокатившемуся на крыше авто, но и его другу, сидящему за рулем за опасную перевозку пассажира вне салона.

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