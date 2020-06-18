Названы «красные зоны» по заболеваемости коронавирусом в Приморье

Операштаб под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко предоставил актуальные данные по заболеваемости COVID-19. Прирост больных в крае за сутки составил 3,2%. Число больных пополнил 101 человек. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 3270 случаев заражения.

Рост заболеваемости по-прежнему фиксируется во Владивостоке – 77 человек за сутки, Уссурийске – 15 больных и Михайловском районе – 2 и еще один человек в Пограничном. Эти зоны считаются «красными».

В «желтую зону» попали Артем, Арсеньев и Шкотовский район. Здесь в среднем за сутки выявляют до трех человек с диагнозом COVID-19.

Губернатор поручил административным комиссиям в этих районах трудиться более интенсивно.

– Нужно усилить работу административных комиссий, чтобы локализовать очаговые вспышки заболевания. Допускать распространения вируса нельзя, – отметил глава Приморья.

Отметим, что еще один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией не смог победить болезнь. У 89-летнего жителя Владивостока неожиданно остановилось сердце. Пожилой мужчина скончался в больничных стенах.

Всего панденмия унесла жизни 30 приморцев.

Из инфекционных госпиталей за сутки выписали 47 человек. Всего в крае вылечились 1895 местных жителей.

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