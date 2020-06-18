Названы «красные зоны» по заболеваемости коронавирусом в Приморье
Операштаб под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко предоставил актуальные данные по заболеваемости COVID-19. Прирост больных в крае за сутки составил 3,2%. Число больных пополнил 101 человек. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 3270 случаев заражения.
Рост заболеваемости по-прежнему фиксируется во Владивостоке – 77 человек за сутки, Уссурийске – 15 больных и Михайловском районе – 2 и еще один человек в Пограничном. Эти зоны считаются «красными».
В «желтую зону» попали Артем, Арсеньев и Шкотовский район. Здесь в среднем за сутки выявляют до трех человек с диагнозом COVID-19.
Губернатор поручил административным комиссиям в этих районах трудиться более интенсивно.
– Нужно усилить работу административных комиссий, чтобы локализовать очаговые вспышки заболевания. Допускать распространения вируса нельзя, – отметил глава Приморья.
Отметим, что еще один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией не смог победить болезнь. У 89-летнего жителя Владивостока неожиданно остановилось сердце. Пожилой мужчина скончался в больничных стенах.
Всего панденмия унесла жизни 30 приморцев.
Из инфекционных госпиталей за сутки выписали 47 человек. Всего в крае вылечились 1895 местных жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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