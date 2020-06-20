Мэтра приморской журналистики забрали в полицию за одиночный пикет в защиту Наливкина

В субботу, 20 июня, напротив здания управления МВД по Приморскому краю, что на Алеутской, состоялась акция в защиту арестованного в Уссурийске Андрея Неретина, исполнителя роли Виталия Наливкина, героя комедийного шоу в «Ютубе». Ну как состоялась… Она началась, но уже через 14 минут на месте появились сотрудники полиции, которые предложили ее участнику – известному приморскому журналисту Андрею Островскому – проехать в отделение.

На его месте могла быть я

Андрей Островский вышел на улицу с плакатом «Свободу Виталию Наливкину». Про задержание актера, играющего этого персонажа, мы уже рассказывали. 16 июня суд в Уссурийске арестовал его на пять суток за мелкое хулиганство – маты в публичном месте. Друзья Неретина говорят, что полицейские подошли к нему на улице, попросили проехать с ними в отдел, а уже на следующий день повезли в суд.

Произошло это буквально через несколько дней, как в сети появился очередной ролик про Виталия Наливкина, в котором он – вот это совпадение – задерживает «оборотня в погонах». По сюжету ролика (еще раз оговоримся – юмористического) Наливкин с опергруппой задерживает «подполковника Андрейченко» и обнаруживает по месту жительства несколько коробок с деньгами, которые тот якобы получил со взяток от грибников за разрешения собирать дикоросы. Несмотря на очевидный художественный вымысел, краевое МВД выступило с опровержением, заявив, что такой подполковник у них не работает, а такой юмор порочит честь полиции.

После этого многие публичные персоны выступили в защиту Наливкина, а когда пришла новость про арест – и вовсе начали шумную кампанию. Приморские журналисты не остались в стороне и вышли на одиночный пикет. Планировали стоять напротив здания МВД, сменяя друг друга каждые 15 минут.

- Я была следующая после Андрея Вадимовича, - рассказывает журналист Валерия Федоренко. – Я подготовилась, масочка с собой, документы, маникюр новый. Мы с ним хотели сменить друг друга через 15 минут. И как назло он простоял 14! Даже как-то обидно, не хватило минуты.

Сопротивление не оказывали

Как рассказывают очевидцы, сначала мимо пикетирующего прошел человек в штатском, в котором некоторые узнали сотрудника ведомства, что недалеко. Он под видом прохожего сделал пару фото, а вскоре на место подъехали две патрульные машины.

- Ему предложили проехать в отделение по Фрунзенскому району, Андрей Вадимович отказываться не стал, но предложил дождаться адвоката, - рассказала медиаюрист Галина Антонец. – Вместе мы проследовали в отделение. Там написали объяснение. Нам представили все так, словно мы нарушаем указ губернатора о режиме повышенной готовности. Но мы не нашли там запрета на одиночные пикеты.

При этом юрист подчеркивает, что юридически это не совсем задержание. Островского пригласили для дачи объяснения.

- Но если бы он отказался проехать, возможно, ему бы инкриминировали сопротивление или невыполнение законных требований. Не вижу смысла идти на конфликт. В итоге с нас взяли объяснительную, но протокол составлять не стали. Впрочем, сейчас полицейские должны провести административное расследование, так что теоритически они еще могут составить протокол и направить в суд, штраф по этой статье до 30 тысяч. Вряд ли они будут это делать, так как, по моему мнению, главная цель - убрать плакат с улицы - уже выполнена, - прокомментировала Галина Антонец

«Бойтесь, когда над вами смеются»

Пока главред «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский находился в отделении Фрунзенского района, что на улице Посьетской, на улице перед зданием его возвращения ждали другие журналисты и фотографы.

- Нас было человек шесть, с фотоаппаратами. Проходящие мимо люди настороженно спрашивали: «Кого арестовали?» - рассказывает Валерия Федоренко. – Подъехали коллеги, кто близко живет и прочитал о задержании из телеграма.

Пробыв в полиции гораздо больше времени, чем на пикете, Андрей Островский все же вышел на свободу. Но еще раз обратил внимание на то, что поддержка нужна не ему, а ребятам из Уссурийска, которые делают хорошее дело, но испытывают сейчас давление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786061" frameborder="0"></iframe> Андрей Островский, пикетировавший за свободу Наливкину, вышел из отделения полиции.

- Власти не нужно бояться пикетов. Нужно бояться, когда над ней смеются. Ребята из Уссурийска это первыми поняли, - прокомментировал Андрей Островский.

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