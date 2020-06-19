2020-06-19T03:05:44+03:00
Общество

За что на самом деле арестовали псевдочиновника из Уссурийска Виталия Наливкина

Всплыли важные подробности: год назад в этом же суде актер уже проходил по точно такому же делу
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Стопкадр из ролика про Виталия Наливкина и "Тойота Приус". Источник: канал BARAKuda в ЮтубСтопкадр из ролика про Виталия Наливкина и "Тойота Приус". Источник: канал BARAKuda в Ютуб
Изменить размер текста:

Огромный резонанс вызвала новость об аресте на пять суток актера, исполняющего роль чиновника из Уссурийска в юмористических роликах, пародирующих местную власть. Произошло это через несколько дней после выхода серии про «коррупцию в органах МВД». Многие решили, что борьба с «силовиками-коррупционерами» и подвела актера под статью, но есть важный нюанс.

За что осудили Наливкина

Речь идет о 45-летнем жителе Уссурийска Андрее Неретине, кстати, коллеги по съемкам стараются по каким-то причинам не назвать его настоящее имя. Сообщается, что его задержали 15 июня, а 16 июня судья Уссурийского городского суда Евгений Рогалев вынес постановление о назначении административного наказания. На рассмотрение дела и принятие решения ему хватило несколько минут.

Коллеги Наливкина рассказали, что его задержали якобы за нецензурную брань на улице. Правда, сами они в это не верят и считают, что на актере решили отыграться. Ведь буквально несколько дней назад в свет вышел ролик о том, как Наливкин задерживает «подполковника полиции», у которого дома обнаружили «сотни килограммов денег». И хоть создатели не скрывали, что ролик – вымысел, сатира, но в местном УМВД выступили с реальным опровержением, сообщив, что «подполковник» из ролика в полиции Уссурийска не работает, а по факту видео проводится проверка.

Официально в ведомстве ситуацию не комментируют, но источник «Комсомолки» в УМВД отрицает, казалось бы, очевидную связь задержания актера с недавним скандалом вокруг видеоролика. Собеседник попросил не делать «из этого забулдыги узника совести. Там просто бытовое пьянство и мелкое хулиганство».

И действительно, осудили Неретина именно по ч. 2 ст. 20.1 КоАП, а это именно «мелкое хулиганство». Постановление суда пока не опубликовано, в нем будут подробности, зато на сайте Уссурийского суда есть другое постановление, давайте взглянем на него.

За что еще судили Наливкина

Все тот же судья Уссурийского районного суда Приморского края Евгений Рогалев 3 июня 2019 года рассмотрел другое дело в отношении все того же Неретина А.А. (или его полного тезки и однофамильца из Уссурийска). И все по той же административной статье – мелкое хулиганство.

Но есть подробности. Суд установил, что Неретин, находясь в общественном месте в холле ОМВД по Уссурийску, выражался нецензурной бранью, на замечания и требования сотрудников полиции прекратить хулиганские действия не реагировал.

В судебном заседании хулиган признал вину в содеянном.

Изучив рапорты сотрудников полиции и объяснение очевидца, суд тогда назначил более мягкое наказание - штраф 1000 рублей.

Сведений об обжаловании этого решения в картотеке суда нет.

Нужно ли судить Наливкина

Мы не верим в совпадения, но и не доверять органам правопорядка у нас нет. В июне прошлого года Наливкин уже был известен – сериал с его участием стартовал в апреле того же года и сразу прославил «председателя исполнительного комитета». Но тогда штраф за хулиганство резонансной новостью не стал.

Сегодня же о Наливкине пишут практически все федеральные СМИ, в его защиту высказываются известные люди. Наша редакция тоже считает, что Виталий Наливкин – это культурное явление, прославляющее приморский город Уссурийск, и сатирические ролики с его участием попадают точно в цель. Мы не видим ничего обидного в этих талантливо сделанных скетчах, тем более в отношении полиции, ведь главная цель высмеивание чиновников, которые любят принимать странные решения и превращать в подвиг каждый свой шаг. Надеемся, что арест действительно никак не связан с творчеством канала «Барракуда», а лишь следствие вздорного характера, а ролики о Виталии Наливкине вызывают у сотрудников полиции не злость или обиду, а улыбку.

Виталий Наливкин борется с «коррупцией» в Уссурийске.Все персонажи - вымышлены. Видео: barakuda_usk

ПО ТЕМЕ

«Чиновника» Наливкина из Уссурийска арестовали за хулиганство

Актеру из юмористического шоу, которое не понравилось полиции, дали пять суток (подробнее..)

«Борьба с коррупцией» аукнулась интернет-мему: вымышленным чиновником Наливкиным в Приморье заинтересовалась полиция

Создателям комедийного контента грозит штраф за неуважение к власти (подробнее..)

Я всегда на шаг впереди: Виталий Наливкин прокомментировал «задержание подполковника полиции»

Создатели образа «председателя исполнительного комитета» выпустили свежее обращение Виталия Наливкина к уссурийцам (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дворовые кошки не должны оказаться в опасности!
Калужский депутат Александр Бычков обратился с открытым письмом к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву в связи с разрабатываемым нормативно-правовым документом, который закрывает доступ в подвалы домов безнадзорным кошкам
Новости 24
Во Владивостоке стартовал автопробег по городам России «От общей победы к общему миру!»
Оперштаб сообщил о новых смертях от коронвируса в Приморье
Аэропорт Владивосток стал лучшим предприятием в логистической и транспортной сфере Приморья
На 7 миллионов рублей украли леса 11 «черных лесорубов» в Приморье
В пригороде Владивостока до +23°С: синоптики рассказали, что ждать от пятницы
Извращенец снимал на камеру личную жизнь молодой жительницы Владивостока
Пенсионерка разбилась, пытаясь спуститься во Владивостоке из окна по веревке
Утром 19 июня центр Владивостока перекроют для репетиции Парада Победы
Из зоны с любовью: во Владивостоке устанавливают новые лавочки, изготовленные осужденными
В Приморье полуторагодовалый малыш погиб, стоило родителям отвернуться
Мусоросортировочный комплекс в Дальнереченском районе Приморья запустят 3 июля
«Нашествие» на Владивосток зеленых человечков и зверюшек продолжается
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права работников на удаленке
Загадочная пена на дорогах Владивостока
На острове Попова власти Владивостока собираются благоустроить туристический маршрут
Фестиваль гребешка 2020 во Владивостоке: когда пройдет и программа фестиваля
Суровые дети Уссурийска разбивают прыжками бордюры
Водитель из Владивостока хотел помочь человеку и попал в ДТП
В День памяти и скорби во Владивостоке пройдет минута молчания
«Звон Победы» раздастся во Владивостоке в полдень 24 июня
Ночью в центре Владивостока прошла вторая репетиция парада Победы
«Умер на второй день от остановки сердца»: специалисты рассказали о новой жертве с COVID-19 в Приморье
С 1 июля в Приморье вырастут тарифы на электроэнергию
«Ангелы здесь больше не живут»: гламурный реквизит на помойке взывал возмущение приморцев