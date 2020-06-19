За что на самом деле арестовали псевдочиновника из Уссурийска Виталия Наливкина

Огромный резонанс вызвала новость об аресте на пять суток актера, исполняющего роль чиновника из Уссурийска в юмористических роликах, пародирующих местную власть. Произошло это через несколько дней после выхода серии про «коррупцию в органах МВД». Многие решили, что борьба с «силовиками-коррупционерами» и подвела актера под статью, но есть важный нюанс.

За что осудили Наливкина

Речь идет о 45-летнем жителе Уссурийска Андрее Неретине, кстати, коллеги по съемкам стараются по каким-то причинам не назвать его настоящее имя. Сообщается, что его задержали 15 июня, а 16 июня судья Уссурийского городского суда Евгений Рогалев вынес постановление о назначении административного наказания. На рассмотрение дела и принятие решения ему хватило несколько минут.

Коллеги Наливкина рассказали, что его задержали якобы за нецензурную брань на улице. Правда, сами они в это не верят и считают, что на актере решили отыграться. Ведь буквально несколько дней назад в свет вышел ролик о том, как Наливкин задерживает «подполковника полиции», у которого дома обнаружили «сотни килограммов денег». И хоть создатели не скрывали, что ролик – вымысел, сатира, но в местном УМВД выступили с реальным опровержением, сообщив, что «подполковник» из ролика в полиции Уссурийска не работает, а по факту видео проводится проверка.

Официально в ведомстве ситуацию не комментируют, но источник «Комсомолки» в УМВД отрицает, казалось бы, очевидную связь задержания актера с недавним скандалом вокруг видеоролика. Собеседник попросил не делать «из этого забулдыги узника совести. Там просто бытовое пьянство и мелкое хулиганство».

И действительно, осудили Неретина именно по ч. 2 ст. 20.1 КоАП, а это именно «мелкое хулиганство». Постановление суда пока не опубликовано, в нем будут подробности, зато на сайте Уссурийского суда есть другое постановление, давайте взглянем на него.

За что еще судили Наливкина

Все тот же судья Уссурийского районного суда Приморского края Евгений Рогалев 3 июня 2019 года рассмотрел другое дело в отношении все того же Неретина А.А. (или его полного тезки и однофамильца из Уссурийска). И все по той же административной статье – мелкое хулиганство.

Но есть подробности. Суд установил, что Неретин, находясь в общественном месте в холле ОМВД по Уссурийску, выражался нецензурной бранью, на замечания и требования сотрудников полиции прекратить хулиганские действия не реагировал.

В судебном заседании хулиган признал вину в содеянном.

Изучив рапорты сотрудников полиции и объяснение очевидца, суд тогда назначил более мягкое наказание - штраф 1000 рублей.

Сведений об обжаловании этого решения в картотеке суда нет.

Нужно ли судить Наливкина

Мы не верим в совпадения, но и не доверять органам правопорядка у нас нет. В июне прошлого года Наливкин уже был известен – сериал с его участием стартовал в апреле того же года и сразу прославил «председателя исполнительного комитета». Но тогда штраф за хулиганство резонансной новостью не стал.

Сегодня же о Наливкине пишут практически все федеральные СМИ, в его защиту высказываются известные люди. Наша редакция тоже считает, что Виталий Наливкин – это культурное явление, прославляющее приморский город Уссурийск, и сатирические ролики с его участием попадают точно в цель. Мы не видим ничего обидного в этих талантливо сделанных скетчах, тем более в отношении полиции, ведь главная цель высмеивание чиновников, которые любят принимать странные решения и превращать в подвиг каждый свой шаг. Надеемся, что арест действительно никак не связан с творчеством канала «Барракуда», а лишь следствие вздорного характера, а ролики о Виталии Наливкине вызывают у сотрудников полиции не злость или обиду, а улыбку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784374" frameborder="0"></iframe> Виталий Наливкин борется с «коррупцией» в Уссурийске.Все персонажи - вымышлены. Видео: barakuda_usk

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