2020-06-24T00:51:36+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: прямая онлайн трансляция

Сегодня, 24 июня, во Владивостоке пройдет Парад Победы, посвященный 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Парад Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: прямая онлайн трансляцияПарад Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке: прямая онлайн трансляцияФото: Вадим ПОПОВ
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Сегодня, 24 июня 2020 года во Владивостоке пройдет Парад Победы при особых условиях. "Комсомольская правда" ведет прямую онлайн трансляцию. Начало праздничного шествия в 10:00.

Планируется, что в параде примут участие более 1600 человек от соединений и воинских частей края, более 90 единиц вооружения и военной техники. Наблюдатели видеотрансляции увидят бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рхб, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и знаменитые С-400. Полный перечень военной техники смотрите здесь.

Владивосток. Парад Победы 2020. Прямая трансляция..

Сразу после парада мы опубликуем видео в формате 360, чтобы каждый смог почувствовать себя в гуще событий. Просмотреть это видео можно будет как с использованием специальных очков виртуальной реальности, так и без них. Следите за нашим сайтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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