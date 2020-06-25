2020-06-25T01:21:31+03:00
Общество

Праздничный салют в честь 75-летия Победы состоялся во Владивостоке

Как и 9 Мая, туман пытался помешать, но у него не получилось [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Фейерверк в День Победы во ВладивостокеФейерверк в День Победы во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
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Погода все-таки позволила устроить во Владивостоке праздничный салют Победы. Вечером 24 июня с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость» сделано 30 холостых залпов артиллерийских орудий и запущено более 300 фейерверочных выстрелов.

Во Владивостоке состоялся торжественный салют в честь 75-летия Победы.Торжественный салют, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прогремел во Владивостоке в среду в 23:00 по местному времени.

В этот юбилейный год пандемия внесла свои коррективы в празднование 75-летия Победы. Назначенные на 9 Мая мероприятия пришлось переносить. Парад Победы на 24 июня, «Бессмертный полк» и вовсе на конец июля.

Проводить парад 24 июня пришлось почти без зрителей. 1600 военнослужащих, курсантов и представителей различных ведомств, а также 57 единиц военной техники прошли парадом мимо приглашенных ветеранов и общественников, каждого из которых заранее проверили на коронавирус. Простые люди попасть на парад и посмотреть на него своими глазами, как это бывает каждый год, не смогли – смотрели по телевизору.

Планировалось, что 24 июня состоится и авиапарад, однако его отменили из-за погоды. Зато салют отменять не стали.

В итоге 24 июня, в 22:00, небо раскрасили салютные установки 2А85, звуковое сопровождение фейерверка по традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, обеспечивали две гаубицы Д-30.

Это уже второй салют Победы во Владивостоке за год. 9 мая военные отменили только парад, салют отменять не стали. Что в мае, что в июне туман пытался помешать провести световое шоу, но у него не получилось. Горожане наблюдали фейерверк с набережной Спортивной гавани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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