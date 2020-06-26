Мальчик на «Лексусе» специально облил прохожих из лужи во Владивостоке ради ролика в инстаграм

Житель Владивостока на своем «Лексусе» устроил прохожим «бесплатную мойку» ради лайков и славы в инстаграм. Днем 26 июня, когда город тонул из-за сильного дождя, он выждал момент на светофоре на Русской улицы и резко проехал по большой луже так, чтобы с ног до головы окатить группу прохожих. Все это он снимал на видео и позже выложил в своем инстаграме, но вместо лайков получил заслуженные проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787310" frameborder="0"></iframe> На «Лексусе» облил прохожих из лужи ради ролика в инстаграм.

Знакомьтесь, наш «герой»

Парня зовут Александр Фроюк (возможно, что фамилия выдуманная). Пользователи соцсетей быстро распространили мерзкий ролик и собрали довольно подробное досье на этого человека. Как выяснилось, совершать плохие поступки и хвастаться ими в соцсетях – это его своеобразное хобби. На одном фото он курит рядом с табличкой «Курить запрещено», на другом – паркует свой «Лексус» на местах для инвалидов.

Из личного архива героя публикации

Кстати, именно этот «Лексус» прославился в мае прошлого года: его владелец в День победы 9 Мая припарковал внедорожник на улице Уборевича так, что перекрыл вход в подъезд. Жители дома весь парад просидели взаперти, некоторые даже выпрыгивали в окна первого этажа. «После окончания парада водитель подкрался к своему авто, сел за руль и, услышав недовольство закрытых в подъезде жителей, нахамил девушке, которая сделала замечание. Увидев представителей мужского пола, сбежал как подлый трус», - писал тогда портал Vl.ru.

Полиция тогда нашла этого умника и оштрафовала на огромную сумму – в целых 500 рублей.

Тот самый внедорожник, которым приперли подъезд во время парада ПобедыФото: Милана СОКОЛ

Продолжает «геройствовать»

Горожане были шокированы новой выходкой Александра. «Надавил на газ и быстро уехал, как трус». Возмущенные пользователи устроили травлю, начали писать под его постами в соцсетях угрозы, пожелания, сообщали, что его уже ждут по домашнему адресу. Но наш «герой» отреагировал на сообщения, которые стали приходить ему в «личку». Видимо, они были по большей части оскорбительными, но спровоцировали Сашу доказать всем, что он не трус.

За вечер он выложил несколько видео в сторис инстаграма, в которых обзывал тех, кто ему пишет, отправлял на три буквы и делал вид, что ему «вообще пофиг». Но было похоже, что от записи к записи он все больше и больше понимал, что и таких чудаков может ждать наказание. И тон понемногу менялся от бесстыдного льва до трусливой овечки.

«…., которые мне пишут, что я там кого-то обрызгал. Идите вы все … Мой инстарам, что хочу, то и делаю», - обратился он в первом видео.

Затем включил философа и заявил: «Народ, вы, прежде чем критиковать, о себе подумайте и займитесь лучше полезными делами. А то вы критикуете, а сами хоть одно полезное дело сделали? Подумайте над этим».

Потом, видимо, переживая, что предыдущие слова все посчитали пустым трепом, выложил ролик с комментарием девушки: «Саша грешит, а потом хорошие дела делает, людям помогает, чистит свою карму», - произносит девушка, хлопая ресницами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787314" frameborder="0"></iframe> "Саша грешит..." - комментарий подруги.

Затем стал выкладывать одобрительные сообщения от своих знакомых, которые писали что-то типа «Я тоже так гоняю», или вот такое, весьма показательное: «Кто виноват, что лужа, я бы тоже обрызгала, почему я должна ехать медленно из-за кого-то, как хочу, так и делаю».

Затем вообще дал заднюю: «Вы все судите, что я не так сделал, хотя на видео по сути дела [плохо] все видно и там я почти никого не облил»…

А напоследок и вовсе призвал: «Подписывайтесь, пацаны».

Ну что ж, действительно, пара сотен человек уже подписалась на него. Видимо, хотят узнать, чем это закончится.

Мелкий – хулиган

Надо сказать, что полиция отреагировала быстро. Во всяком случае, проверку по факту произошедшего в районе Русской улицы начали в этот же день. И даже добились результатов.

Личность молодого человека, находившегося за рулем автомобиля, установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сколько получит парнишка в этот раз? Давайте посмотрим статью. Мелкое хулиганство влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Так что не исключено, что парня ждет еще один гигантский штраф. Но решать будет суд.

Кстати, напомним, недавно точно по такой же статье в Уссурийске некий Андрей Неретин, известный в интернете как Виталий Наливкин, получил пять суток ареста. Официально – за то, что матерился на улице. Так что ждем нового решения, посмотрим, какие ролики снимать опаснее – как ты обливаешь прохожих водой или как задерживаешь взяточника в погонах.

Будем следить за развитием событий.

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