А подъезд-то я и не приметил: во Владивостоке наказали беспринципного водителя, нарушившего ПДД

15 Май 09:04 2019-05-15T09:07:48+03:00

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Полицейские Владивостока нашли и оштрафовали водителя Lexus, который испортил праздничный выходной жителям дома на Уборевича. Молодой водитель припарковал внедорожник прямо возле входа в подъезд, перегородив тем самым дверь и заблокировав жильцов внутри. Стоит отметить, что история произошла в канун 9 мая, естественно, что попасть на парад люди попросту не смогли.

Целый подъезд оказался заблокирован в доме на Уборевича, по вине водителя элитного внедорожника. «КП»-Владивосток» рассказывала, что люди остались заперты внутри в разгар праздничных гуляний на 9 мая. Жильцы сиали невольными заложниками ситуации по вине нерадивого автомобилиста. Дверь подъезда, подпертая колесом джипа, открывалась максимум на 15 сантиметров, не позволяя выйти на улицу даже ребенку. Поэтому праздник оказался изрядно испорчен для целого дома. По словам очевидцев, вернувшийся к автомобилю спустя несколько часов водитель, даже не извинился. Более того, свидетели уверяют, что парень начал хамить.

По сообщению пресс–службы УМВД России по городу Владивостоку, жалоба на нарушение правил парковки поступила в дежурную часть отдела полиции № 1, Ленинского района приморской столицы. Полицейские провели проверку по факту обращения и установили личность нарушителя. В свое оправдание 20-летний водитель джипа объяснил, что очень торопился и не заметил, как перегородил вход в подъезд. За невнимательность молодого человека привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств обошлось автомобилисту в 500 рублей.

Верх наглости: владелец люксового внедорожника подпортил праздничное настроение приморцам [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU