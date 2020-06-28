Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 29 июня 2020: Covid-19 захватывает новые земли

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 29 июня 2020 года, самые важные события. В Приморье за последние сутки зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 4 144 жителей Приморья. Выздоровели за прошедшие сутки 19 человек, а всего с начала осложнения эпидемиологической ситуации болезнь удалось победить 2 655 человек. В оперативном штабе пояснили, что в течение минувшей недели наблюдалась положительная динамика снижения заболеваемости.

Инфографика. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

- По словам специалистов, более 85% случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено во Владивостоке, Находке и в Уссурийске. Первый случай зарегистрирован в Ольгинском районе, - отмечают в пресс-службе правительства Приморья.

По словам губернатора Олега Кожемяко, ослаблять контроль за нарушениями санитарных требований рано.

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