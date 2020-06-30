2020-06-30T10:22:49+03:00
Общество

Я дороже золота: стоимость картофеля неожиданно взлетела и стала смущать жителей Владивостока неприличными ценниками

Пока на западе его цена в пределах 50 рублей, в дальневосточной столице за нее придется заплатить в 2 раза больше [фото]
Кристина ГРИН
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Притом многие подмечают, что цена на уже подешевевшую картошку.Притом многие подмечают, что цена на уже подешевевшую картошку.Фото: Предоставлено очевидцами
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На смену драгоценным огурцам и лимонам пришел картофель. Все началось на минувшей неделе. Тогда жители приморских городов были шокированы после похода в продуктовый магазин. Вместо привычной цены на местной фермерской картошке появилась странная цифра. Стоимость за килограмм доходила до 200 рублей, когда как в прошлом году за нее нужно было заплатить всего лишь рублей 50-60 рублей. Тут дальневосточники и обомлели. Более того, на прилавках появился дефицит привозного картофеля. Проще говоря: где-то картошка есть, но ее цена совсем нескромно завышена, а где-то ее и вовсе нет.

Как сообщают читатели «КП», несколько дней назад приморский молодой картофель в селе Покровка стоил 180 рублей за килограмм. Покупателю за 4 килограмма в местном продуктовом пришлось заплатить почти 800 рублей. Можно найти и за 135 рублей, но для этого нужно постараться. На рынках Владивостока цена варьируется в пределах 150 рублей.

Наглядно. село Покровка. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Наглядно. село Покровка.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Старая картошка подешевле, но и вид у нее соответствующе усталый. За возрастные корнеплоды придется заплатить в пределах 80 рублей за килограмм. Кстати, во многих магазинах они продаются сразу по 5 килограммов. Так с чем же связан очередной ценовой бум и чего ждать от картошки дальше? Помогли разобраться с неприлично высокими ценами в краевом правительстве.

- Дефицит завозного недорогого картофеля возник из-за новых санитарных требований на российско-китайской границе. На китайской таможне ввели дополнительную процедуру анализа картофеля на качество, которую проводят в Харбине. Проверка занимает около недели. Плюс китайской стороне необходимо время на подготовку и выдачу заключения, - отмечает Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края. - Некоторые предприниматели – поставщики китайского картофеля на рынок Приморья – в прошлую пятницу, 26 июня, обратились в краевой минпромторг с просьбой оказать содействие в ускорении процесса выдачи заключения, чтобы фуры с картофелем могли выехать из Китая.

На рынке молодой картофель стоит пл 140 рублей. Фото: Юлиана Виноградова

На рынке молодой картофель стоит пл 140 рублей. Фото: Юлиана Виноградова

Более того, вчера, 29 июня, Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморья, направил обращение к главе провинции Хэйлунцзян. По словам властей, ситуация с ценами на картофель в регионе должна нормализоваться в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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