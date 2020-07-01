Стало известно, где живет и чем занимается двойник Вина Дизеля из Приморья

Говорят, что в мире есть 7 человек, которые выглядят так же, как и вы. Глядя на обаятельного жителя Приморья, похожего на известного американского актера Вина Дизеля, в эту теорию начинаешь верить. 25-летний Геннадий, кажется и сам до недавних пор не замечал очевидного сходства с главным героем легендарного фильма «Форсаж». Однако раскрыть потенциал помогло дело случая. «Комсомольская правда» познакомилась с приморским Доминико Торетто и узнала о его увлечениях.

Парень из Приморья похож на известного актера. Фото: toretto_125rus

От охранника до «звезды»

Гена вот уже 5 лет работает охранником в дачном поселке Кипарисово. От работы ему выдали домик, здесь он проживает вместе с семьей. У молодого отца, который 29 июня отпраздновал 25-ый День рождения, подрастает трое детишек. Старшему на прошлой неделе исполнилось 6 лет, дочке 4 года и самому младшенькому всего полтора годика.

– Своей работы абсолютно не стесняюсь, меня все устраивает, да и детям на природе хорошо. Кстати, Вин Дизель тоже когда-то был охранником, даже в этом мы похожи, – в шутку отметил Геннадий.

Это сейчас глава семейства сравнивает себя с известным актером, а еще недавно ни он сам, ни его супруга не замечали сходства со знаменитостью. Так что же изменилось за последний месяц? Все началось с шуточного видео в TikTok. Гена, как поклонник фильмов с участием Дизеля, решил записать пародию на «Форсаж».

– Был по делам в Надеждинске, снял видео и опубликовал в соцсетях. Хотя, тогда не был коротко подстрижен, многие начали писать, что мы очень похожи с Дизелем. Пошутил, что побреюсь налысо, если поставят 50000 лайков. Обычно видюхи в 10 раз меньше набирали, а эта почти сразу 100000. Как и обещал, сменил стрижку, – поделился приморец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787995" frameborder="0"></iframe> Геннадий выполнил обещание, данное в соцсетях.Видео: предоставлено героем публикации

По словам Геннадия, он раньше никогда не стригся так коротко. Жена сначала долго смеялась, а потом, заметив повышенный интерес к персоне супруга, решила посмотреть «Форсаж». Только тогда благоверная оценила изменения. После апгрейда прически последовала и небольшая смена имиджа. Завершенности образу Торетто добавили белая футболка и массивный крест. «Нужно еще покачаться» – с долей иронии отмечает «восходящая звезда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787841" frameborder="0"></iframe> «Форсаж» по-приморски.Видео: toretto_125rus

Первые поклонники

Семья с пониманием отнеслась к новому увлечению главы. Особенно, если учесть, что это приносит не только хайп, но и доходы, пусть пока и небольшие. Русский Вин Дизель отмечает, что открыт для сотрудничества, поэтому готов рассматривать предложения. Пока поступают небольшие рекламные заказы или просьбы передать привет кому-то из знакомых.

Основную страничку новоиспеченного Торетто, где было около 65000 подписчиков, недавно заблокировали. Но видео, всколыхнувшие соцсети, помогли заново собрать поклонники. И с каждым днем аудитория продолжает расти. При этом Геннадий не только снимает веселые ролики о себе, но и записывает реакцию пользователей сети при его появлении в чате «Рулетка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="334" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787997" frameborder="0"></iframe> Реакция людей из разных стран, действительно, забавная.Видео: предоставлено героем публикации

Продолжение следует

В интернете приморец познакомился и с парнем, похожим на Пола Уокера – еще одну звезду «Форсажа». К сожалению исполнитель роли Брайана О'Коннера несколько лет назад погиб в аварии. Его двойнику благодаря выдающийся внешности удается сводить с ума женскую половину Новосибирска. Пока ребята записывают коротенькие сцены из фильма, но в будущем мечтают встретиться для более плодотворного сотрудничества.

Сразу два героя одного фильма. Фото: предоставлено Геннадием

Из местных ребят Геннадий уже подружился с целым автоклубом из Уссурийска. А также с блоггером, прославившимся в СМИ после «полета» на крыше авто.

Геннадий с блогером Андреем из Уссурийска. Фото: предоставлено героем публикации.

В сети уже появились совместные видео в стиле «Форсажа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787994" frameborder="0"></iframe> Встреча с автоклубом в Уссурийске.Видео: coupe_car_club

Русский Вин Дизель надеется, что в ближайшее время его контент станет еще привлекательнее. У парня есть интересные задумки, которыми он готов поделиться со всеми желающими. Видео можно посмотреть на его личном канале в «Ютубе», забив в поисковой строке «Русский Дизель», на страничках в Instagram или TikTok под ником toretto_125rus.

С оформлением страниц в соцсетях помогают друзья. Фото: предоставлено героем публикации.

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