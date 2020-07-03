Нагорный парк Владивостока отдали в аренду миллиардеру

Хорошая новость к юбилею Владивостока. Нагорный парк наконец-то отдали в аренду НКО «Приморский Фонд содействия инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив», а это значит, что здесь наконец-то начнут строить ту самую зону отдыха, не хуже парка Зарядье в Москве.

Энтузиасты, главным из которых был и есть миллиардер Дмитрий Алексеев, создатель и руководитель сети DNS, бились над проектом с октября 2017 года. За это время сменилось 3 мэра. Но все же удалось решить вопросы с землей – ее оформили, в 2018 году провели конкурс на проектирование и реализацию проекта, его выиграла компания «Конкрит Джангл», которая уже имеет солидное портфолио и знает, как нужно делать современные скверы и парки. За примером можно сходить на Луговую к заводу «Соллерс».

Проект «Конкритов», правда, за прошедшее время пришлось скорректировать. В какой-то момент государство решило построить на территории будущего парка еще и керлинг-центр. И тем не менее вся документация готова, получены предварительные разрешения и техусловия, договор подписан и даже началось финансирование. Теперь можно переходить к физической реализации.

Как будет выглядеть Нагорный парк Владивостока.Источник: cjungle.com

Договор аренды подписан на три года. За это время будет создан парк, а потом его передадут недавно созданной «Дирекции общественных пространств Владивостока», которую возглавляет Салават Галиев, кстати, ведущий передачи на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 10:00, которая называется «Точки на карте».

Парк состоит из северной «Зеленой» части и южной «Видовой». В этом году начнется реализация северной части, это как раз историческая территория Нагорного парка. Стоимость этой части 107 миллионов рублей. Эти деньги обещают выделить акционеры компании DNS. Для реализации «Видовой» части приглашаются и другие спонсоры.

План "Зеленой" части парка, ее начнут создавать в первую очередь. Фото: cjungle.com

Работа закипит в ближайшее время, осталось несколько формальностей. Правда, за один строительный сезон полностью выполнить первую часть парка вряд ли получится. Создание «Видовой» планируют на следующий год. А видовая тут – стоит взгянуть. Весь Золотой Рог как на ладони, прекрасно видно и Босфор-Восточный, частично Русский остров и даже океанариум на нем.

Так выглядит "видовая", пока только на картинках. Фото: cjungle.com

Несмотря на то, что Нагорный парк очень старый, земля под ним была до недавнего времени в федеральной собственности. Ее планировал продать за большие деньги под строительство жилых домов. Однако энтузиастам, в том числе и благодаря губернатору Олегу Кожемяко, удалось собрать специальное заседание Правительства РФ, чтобы передать землю в Приморский край.

Общий план. Парк расположен на вершине сопки, вдоль улицы Шилкинская. Фото: cjungle.com

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