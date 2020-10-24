Гештальт миллиардера: Нагорный парк подарят Владивостоку к следующему Дню города

Дмитрий Алексеев в Нагорном парке Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году во Владивостоке, можно сказать, настоящий бум на создание скверов и парков. Администрация открыла один за другим сквер в Трудовом, на Чуркине, Жариковский, Игнатьевский, на подходе сквер на Авангарде и остров Попова, начались работы на Верхнепортовой, в парке Минного городка и на пляже Ахлестышева. Правда, это все за бюджетные деньги. Но есть и частные проекты, например, на Зеленом бульваре застройщик уже достраивает сквер за свой счет. Но сейчас не о нем. Речь пойдет о проекте уникальном – и по масштабу, и по истории воплощения – о Нагорном парке.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Я, как и многие мои друзья по Фейсбуку из Владивостока, узнал о Нагорном парке ровно три года назад из публикации Дмитрия Алексеева, президента и сооснователя компании DNS. Точнее, знал я его и до этого – как небольшой клочок леса на Шилкинской, рядом с которым стоянки, гаражи и коттеджи. В этом заросшем травой парке мы с коллегами даже проводили субботник и высаживали «МедиаАллею». Но о том, что за деревьями есть выход на площадку, с которой открывается «один из самых красивых видов Владивостока», я узнал только из поста Алексеева.

Тот самый пост трехлетней давности начинался словами: «А давайте докажем, что во Владивостоке живут самые замечательные Люди! Что они могут изменить свой город к лучшему, и никто им в этом не помешает». И далее звучало предложение объединиться и превратить Нагорный парк в культовое место. Разобраться со статусом земли, легальными и нелегальными стоянками, скинуться деньгами и сделать парк. Эта идея подкупала.

Вскоре Дмитрий пригласил всех неравнодушных людей прогуляться вместе с ним по парку и объявил на этой встрече, что даст из своего кармана миллион рублей на конкурс эскизных проектов. На той прогулке посчастливилось оказаться и мне, тогда-то я впервые и увидел вторую – видовую часть парка. С тех пор бывал там много раз. В тот день я опубликовал фоторепортаж с заголовком «Владивосток спасает свой лучший парк». И от этих слов до сих пор не отказываюсь.

Дмитрий Алексеев в Нагорном парке в октябре 2017 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Недавно Дмитрий рассказал, что идее восстановить Нагорный парк предшествовал визит во Владивосток блогера-урбаниста Ильи Варламова. Тот самый, что называет приморскую столицу «городом победившего автомобиля» и весьма жестко, хоть и в основном по делу, его критикует, вызывая волны негодования со стороны наших сограждан.

- Все началось с того, что Варламов в очередной раз простебал Владивосток, а я в ответ написал пост о том, что урбанисты ничего не понимают, ибо в городе главное люди, а остальное приложится. И люди у нас замечательные! Потом, кто-то поддел: “и что эти люди сделали?” – вспоминает Алексеев.

Ответом на этот вопрос и стала идея с парком. Причем Нагорный парк просто кто-то упомянул в комментариях, а Алексеев поехал туда, посмотрел, вспомнил, что бывал там в детстве, заново восхитился и загорелся идеей.

Вход со стороны Шилкинской Фото: Сергей БАЛАНОВ

ТРИ ГОДА БОРЬБЫ

Кстати, с тех пор Дмитрий стал еще и продвинутым блогером, который дал немало поводов о нем написать. Причем, для большего эффекта, благодаря попаданию компании DNS в авторитетные бизнес-рейтинги, статьи о нем почти всегда начинаются со слов «миллиардер из списка «Форбс» - так их прочитает больше людей. И этим «секретом» я, как видите, и сейчас не преминул воспользоваться.

Но даже для миллиардера из списка «Форбс» задача оказалась весьма непростой. От идеи до начала ее физической реализации – в земле и бетоне – прошло три года!

С дизайном разобрались быстро. Провели конкурс проектов, позвав в жюри журналистов и общественников. И хоть призовой миллион тогда, вроде как, разделили между несколькими соискателями, все равно всем было понятно, что воплощать идею будет Феликс Машков со своей командой «Конкрид Джангл» - и тогда и сейчас авторитетные ребята в вопросах создания общественных пространств.

Нагорный парк на улице Шилкинской Фото: Сергей БАЛАНОВ

С чем возникли трудности, так это, с землей. Хотя, казалось бы, - изначально участок сформирован и поставлен на кадастр, причем именно для «благоустройства и озеленения нагорного парка». Парк был в аренде у какой-то ушлой конторы, но договор к тому времени расторгли через суд. Земля федеральная, все, что нужно было – чтобы Росреестр передал ее городу. Но…

- Все, конечно, получилось несколько сложнее и дольше, чем я себе представлял, - говорит Дмитрий.

После нескольких отказов землю все-таки передали городу, а потом и в аренду некоммерческой организации, созданной Дмитрием. Потребовалось целое отдельное заседание рабочей группы при правительстве РФ. И вот в 2020 году, на фоне пандемий и прочих катаклизмов в Нагорном парке началось строительство.

Все "мокрые" процессы планируют завершить в 2020-м Фото: Сергей БАЛАНОВ

КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТА

Дмитрий встречает у входа в парк, рядом с автобусной остановкой. Эту часть парка много лет занимала нелегальная парковка. Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов начал с ней воевать с 2013 года. Прошел несколько инстанций, судов, добился возбуждения уголовного дела и штрафов на парковщиков, но стоянка продолжала работать, хоть по документам она была ликвидирована. Когда в июле 2016 года Самсонов и другие активисты пришли разбирать забор вокруг «ликвидированной» стоянки, сюда тут же приехали молодые ребята на внедорожниках с блатными номерами и дали отпор – машинами огородили свой незаконный бизнес.

Но когда в 2020-м в нагорный парк зашла строительная техника, стоянщики ретировались.

- Удивлен, как легко многие люди идут навстречу в нашем деле, - рассказывает Дмитрий. – Мы думали, что со стоянщиками будет проблема, но они как-то быстро все разобрали и ушли.

Нелегальные парковщики освободили территорию Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первоначально проект предполагал, что на территории нелегальной стоянки затем будет легальная, но его пришлось скорректировать. Дело в том, что на этом участке все еще довольно много деревьев, в то время как стоянку проще сделать на пустыре ближе к коттеджам. Сюда же в итоге перенесут детский городок и спортивную площадку с турниками, воркаутом и так далее.

С этим, правда, тоже есть определенные трудности. Эта часть парка сейчас отрезана от основной - дорогой к коттеджам. И ее перекрывать нельзя, потому что альтернативной уже не существует. Следовательно, чтобы попасть на детскую площадку, придется переходить проезжую часть. Дмитрий обещает, что переход сделают максимально безопасным, а дорогу оборудуют так, что машины по ней не смогут разогнаться.

Эта дорога отделит детский и спортивный городок (слева) от основной части парка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Еще одна корректировка первоначального проекта тоже касается детской площадки. Наверняка вы видели на первых эскизах конструкцию, напоминающую гнездо. Такая необычная эстакада для пешеходов в лесу. Отличная была бы фотозона, но от нее отказались. Задумывали ее как часть детской площадки в ее первоначальной локации, но с переносом этой зоны планы поменялись. Правда, обещают придумать что-нибудь не менее интересное.

НАГОРНОЕ БОЛОТО

Сам парк естественным образом разбит на две части – нижняя «зеленая» и верхняя «видовая». В этом году начать решили с «зеленой», именно здесь сейчас оборудуют парковку, заливают бетонные дорожки, строят сцену с небольшим амфитеатром. Все так называемые «мокрые» процессы в «зеленой» планируют закончить в этом году, а полностью сдать – в следующем. Идея в том, чтобы приурочить финальное открытие ко Дню города в 2021 году – 161-летию Владивостока.

Тогда же, в 2021-м, приступят к благоустройству «видовой» зоны. Возможно, стоило начать с видовой площадки, ведь именно она когда-то особенно впечатлила инициативную группу граждан. Но, видимо, зайти со стороны парка было проще и, вероятно, дешевле. На благоустройство «зеленой» зоны официально деньги – 107 миллионов рублей – дали акционеры DNS, то есть сам Алексеев и его компаньоны. Сколько будет стоить «видовая», пока не озвучивалось, но уже звучала мысль о том, что хорошо бы было привлечь на ее создание и других спонсоров.

Сохранились постаменты, на которых в советские годы стояли парковые статуи Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Зеленая» зона расположена вдоль улицы Шилкинской, но со стороны выглядит настолько неприметно, что мало кто ее вообще замечал. Но это поправимо. Сейчас, говорит Дмитрий, пытаются договориться с заправкой ННК, чтобы ее… нет, не убрать, но немного облагородить. Там же, на кольце, напротив бывшего магазина «Славянский», есть автобусная остановка, которой предстоит стать главной точкой входа в парк с соответствующим дизайном.

В самом парке строители в первую очередь выкопали несколько ям, чтобы собрать дренажными трубами воду. Хоть парк и называется Нагорный, сам по себе он оказался весьма болотистым, что плохо - болотина портит растительность. Да и работать сложно.

Горный парк оказался болотистым Фото: Сергей БАЛАНОВ

Главная и самая заметная работа – создание бетонных пешеходных дорожек и лестниц. Продвинутые дизайнеры из «Конкрид Джангл» сначала нарисовали их в 3D формате, а затем практически распечатали – по цифровой модели нарезали фанеру для опалубки, собирали ее как конструктор уже на месте и начинали заливку армированным бетоном.

Опалубку собирают как конструктор Фото: Сергей БАЛАНОВ

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ СОЗДАЮТСЯ ВМЕСТЕ

Мы добрались до центра «зеленой» части Нагорного парка. Сейчас она не очень зеленая, надо добавить воображение. Рядом с нами рабочие сооружают что-то из досок, уже виден «скелет» трибуны и планируемая сцена.

- Мы стоим на той части, которая несет культурную составляющую. Здесь будут проходить концерты, лектории, мероприятия. Там проглядывается парковка. Она будет небольшая, не столько для того, чтобы здесь парковались, а для того, чтобы разместить несколько фудтраков - уличная еда, которая притягивает людей. Добавляет смысл сюда приходить. И все это соединяется сетью бетонных дорожек, где люди будут спокойно гулять и получать удовольствие от созерцания природы в центре города. Сейчас мы видим парк, открытый городу. Городская жизнь идет вокруг нас. Парк открылся городу, - утверждает Дмитрий Алексеев.

Будущая сцена в парке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Будущая сцена в парке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Он особенно подчеркивает, что Владивостоку повезло с сопками. И таких нагорных парков должно быть много, они должны быть соединены пешеходными маршрутами. Ведь это, в первую очередь, полезная физическая нагрузка.

- Не экстремальная, самая высокая сопка у нас всего 200 метров, - легкая физическая нагрузка. Во-вторых, воздух свежее. Плюс к этому - вид, идешь и получаешь эстетическое наслаждение. Но эти маршруты еще не прорублены. Ладно, тротуаров нет, а если забор и собака? Здесь, в принципе, такие маршруты есть. До сквера на Гайдамаке - 10 минут.

Парковка запланирована небольшой Фото: Сергей БАЛАНОВ

Парковка запланирована небольшой Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кстати, в нагорном парке, как утверждает Дмитрий, одна из площадок будет посвящена сопкам Владивостока. Специально для этой площадки собираются и придумываются свои истории и легенды, целая мифология, и даже будет издана книжка.

- Я тут не сильный специалист, но говорят, что это важно – создавать не просто объект, но придумывать мифологию, которая с ним связана. И у людей уже креатив прет по полной программе. Думаю, такую штуку в 44-ФЗ вписать очень сложно. «Заказчик обязан разработать мифологию не менее чем на пяти листах, не менее двух иллюстраций…».

Заливка дорожек Фото: Сергей БАЛАНОВ

Одновременно готовят электрику Фото: Сергей БАЛАНОВ

ПОЯВИТСЯ ЛИ ТУТ МАГАЗИН DNS

- Мы делаем хорошую историю. Думаю, что общественное благо должно принадлежать городу. Я все равно, как горожанин, имеющий к этой истории отношение, не брошу и буду продолжать это дело. Но чтобы меня не подозревали, что я хочу построить тут еще один магазин DNS, для меня эта история будет закончена, когда мы сделаем хороший парк и передадим его городу.

Сдать парк планируют к июлю следующего года Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нагорный парк Владивостока отдали в аренду миллиардеру

За три года здесь должны построить суперпарк, на первый этап акционеры DNS выделили больше 100 миллионов рублей (подробнее…)

Стало известно, как уживутся керлинговый центр и нагорный парк во Владивостоке

Разработчики проектов работают в контакте друг с другом, территории будут находится по соседству (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14