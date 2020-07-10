2020-07-10T10:05:49+03:00
Происшествия

«Изнасиловали и задушили»: подозреваемых в зверском убийстве пропавшей 8-летней девочки на Сахалине задержали

По предварительным данным, преступление совершил мужчина, участвовала ли в издевательствах над ребенком женщина – еще не установлено [фото]
Кристина ГРИН
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На снимке подозреваемые в преступлении. Фото: news_sakhalinНа снимке подозреваемые в преступлении. Фото: news_sakhalinФото: Социальные сети
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней Вики, пропавшей 6 июля. Ими оказались 49-летний мужчина и 32-летняя женщина. Эту информацию «КП-Владивосток» подтвердил источник в силовых структурах. Состоит ли пара в официальном браке – выяснит следствие.

Пока, по предварительным данным, известно, что задержанные проезжали на микроавтобусе между Луговым и Южно-Сахалинском, когда увидели девочку, идущую возле дороги. Вероятно, что на вид семья внушила доверие, и Вика села к ним в машину. После этого ребенка в живых больше никто не видел. Тело девочки нашли на 4 сутки после ее пропажи в лесу со следами насильственной смерти. Была убита Вика в день пропажи - 6 июля.

Вика пропала 6 июля, в тот же день ее убили. Фото: личная страница мамы девочки в сети.

Вика пропала 6 июля, в тот же день ее убили. Фото: личная страница мамы девочки в сети.

- Ульяна, мама Вики, воспитывает детей одна. У нее остался сын, ему всего 1 год и 8 месяцев. Для нас это ужасная трагедия, они нам не чужие люди, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина, жительница Новоалександровска. – Вику нашли в лесу, одежды на ней не было, а лицо было опущено в реку. Мне сейчас мама Вики написала, что уже известно, что ее изнасиловали и задушили. Место, где лежало тело, находится примерно в 70 километрах от нас. Дойти туда самостоятельно она просто не могла. С мамой Вика перед уходом не ругалась, обычная была ситуация – она захотела погулять, а она ее не отпустила, как такового конфликта там не было.

СК по факту случившего возбудил уголовное дело. В рамках разбирательства предстоит выяснить, участвовала ли в издевательствах над Викой женщина или на скамье подсудимых окажется лишь ее любовник. По некоторым данным, она уже дала показания против него. Виновным в смерти и изнасиловании несовершеннолетней грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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