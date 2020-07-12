2020-07-12T07:52:33+03:00
Общество

Морось и +31: синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье на следующей неделе

Первые два дня влияние на погоду в регионе будет оказывать гребень охотского антициклона
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Во Владивостоке по утрам ожидается морось и туманВо Владивостоке по утрам ожидается морось и туманФото: Александра ШОПЕНКО
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Следующая неделя в Приморском крае будет жаркой в континентальных районах, а на побережье сопровождаться моросью. По прогнозам синоптиков, первые два дня в регионе будет господствовать гребень охотского антициклона. Осадков не ожидается, однако воздух по ночам начнет выхолаживаться, сообщает «Примпогода».

Так, из-за выхолаживания, температура воздуха ночью на востоке региона опустится до +5…+11 градусов. Однако днем в континентальных районах будет по-прежнему жаркая погода: +24…+31 градус. На побережье начнет поступать прохладный морской воздух, здесь станет прохладнее: +15…+23 градуса.

Как отмечают специалисты, охотский антициклон ослабеет в середине недели, из-за чего над территорией Приморья пройдет атмосферный фронт и вызовет местами кратковременные дожди. Ночами станет теплее, днем в континентальной части края максимальные температуры сохранятся довольно высокими, на восточном побережье будет прохладнее.

В столице ДФО по утрам ожидается морось, местами туман. В ночные часы +14…+17 градусов, днем ожидается погода с прояснениями и будет комфортная температура воздуха +19…+23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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