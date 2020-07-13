Кого и за что захлестнула волна уголовных дел Приморского океанариума

9 июля 2020 года во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали директора Приморского океанариума ДВО РАН Сергея Логинова при получении им взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Это уже вторая взятка такая взятка. Логинов систематически требовал от подрядчиков, обслуживающих жизнедеятельность океанариума, откаты в размере 10% от стоимости контрактов. К слову, это далеко не первое уголовное дело, где так или иначе фигурирует Приморский океанариум. «Комсомольская правда» рассказывает о всех предыдущих судебных распрях, начиная от строительства, заканчивая клеветой.

Лакомый кусочек

В 2004 году было принято решение о строительстве на острове Русском океанариума. Планировалось, что в 2012 году, когда во Владивостоке состоится саммит АТЭС свои двери распахнет и океанариум, на который изначально планировалось потратить 10,8 млрд рублей. Но вместо торжественного открытия стало известно, что океанариум вырос на треть, но не в размерах, а в стоимости: проект стал стоить 15,5 млрд рублей. Естественно время играет роль: ресурсы дорожают, экономика переживает кризис, но, помимо объективных факторов завышения цены на возведение океанариума, имела место и преступная схема.

Строительство Приморского океанариума могло озолотить некоторых чиновников, но по факту довело их до скамьи подсудимыхФото: "КП" Архив

В преступных схемах оказались замешаны директор НПО «Мостовик» Олег Шишов, субподрядчик - гендиректор и совладелец ЗАО «Косандра» Александр Косяченко и руководитель дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский. Последний принимал «работу» подрядчиков, оплачивал ее и обеспечивал дальнейшее финансирование работ. Как потом выяснилось, никаких работ эти организации не выполнили, а океанариум не досчитался 1,982 млрд рублей.

Олег ШишовФото: Семен АПАСОВ

В ноябре 2014 года расследовать финансовую утечку взялись правоохранительные органы, но арестовали тогда только Шишова и Поплавского, причем последнего арестовывали прямо в больничной палате. Первоначально наибольшую сумму ущерба вменяли Шишову, а Поплавский, по мнению следствия, похитил 40 миллионов рублей, отведенных на строительство океанариума путем искусственного завышения объема работ. Но затем производство по обоим уголовным делам объединили в одно, и, как оказалось, дело получило новый оборот.

Шишов пошел на сделку со следствием, признал свою вину и дал показания против Поплавского и «неустановленных следствием лиц». И уже после вновь открывшихся обстоятельств выяснилось, что подрядчики были в зависимом положении, из-за чего происходили растраты, а сроки строительства затягивались. Фактически, согласно показаниям Шишова, Поплавский создал такие условия и попросту заставлял подрядчиков подписывать нужные ему документы. Таким образом главным виновником затягивания сроков строительства, по мнению следствия, стал Поплавский, он, кстати, свою вину признавать не стал, а написал письмо Путину, в котором всю вину возложил на Шишова.

Андрей Поплавский. Фото: Primamedia

Позже вскрылось и участие Александра Косяченко в коррупционной схеме. Его обвиняли в хищении 26 миллионов у Дирекции по строительству в ДФО, которые потом были обналичены через «Далта-банк» и присвоены предпринимателем и Поплавским. Однако Александр Косяченко не дожил до приговора суда, он скончался от обширного инфаркта.

Олега Шишова в 2016 году приговорили к трем годам колонии общего режима, из которых он просидел один, а затем вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Андрей Поплавский за растрату 1,2 млрд рублей и коммерческий подкуп в 145 миллионов рублей был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 400 миллионов рублей. Впрочем, в этом деле пока рано ставить точку. 19 марта 2020 года Поплавский подал апелляцию, теперь его судьбу будет решать Приморский краевой суд.

«Виновный» невиновный

15 апреля 2016 года в Приморском океанариуме произошла трагедия. Белуху засосало в трубу бассейна, из-за чего она задохнулась. Затем в июне того же года во время операции по удалению клыков из-за неверной дозировки наркоза погибли две моржихи – Мира и Фаня.

За халатность под суд попал первый директор Приморского океанариума Дмитрий Питрук, ему грозило до двух лет лишения свободы и 12 миллионов рублей штрафа в качестве компенсации за гибель животных в пользу Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.

Дмитрий Питрук. Фото из личного архива

Вообще смерти животных в океанариуме продолжались очень давно, еще даже до его официального открытия. Были и анонимные обращения сотрудников, рассказывающие о том, что якобы вода, в которой содержатся морские обитатели грязнее чем на городских пляжах, а один из дельфинов проглотил губку и от этого погиб. Впрочем, смерти морских млекопитающих действительно были. К октябрю 2017 года в океанариуме погибло 19 животных, за что учреждение получило в соцсетях негласный статус "Моргариум".

А апогеем происходящего в океанариуме стала смерть сивуча Старка в октябре 2016 года, которого якобы случайно забил молотком какой-то рабочий. Тогда даже было возбуждено уголовное дело по факту смерти сивуча и двух дельфинов-белобочек, но в январе 2020 года дело было прекращено, так как следствие не установило подозреваемых, причастных к трагическим смертям.

Тем не менее, процесс над Дмитрием Питруком продолжался вплоть до конца июня 2018 года прокуратура вернула материалы уголовного дела на повторное рассмотрение в надзорное ведомство. Всему виной недочеты в уголовном деле и отсутствие конкретики по заявленным составам преступлений.

Однако после того, как дело было пересмотрено, следователи пришли к выводу, что обвинения в адрес Дмитрия Питрука полностью безосновательны.

Крик души

В октябре 2016 года тренер морских млекопитающих, сотрудник океанариума Роман Фадеев разместил в социальной сети Facebook информацию, согласно которой он обвинил руководство океанариума в трагических смертях животных. Руководство учреждения не стало бездействовать и подало на Романа Фадеева в суд иск за клевету. Представители океанариума хотели добиться не только удаления сообщения на странице Романа, в котором он якобы негативно отзывается о персонале учреждения, руководстве, «принявшем главный корпус с почти неработающей системой жизнеобеспечения», а также о поставках «гнилой рыбы» для кормежки морских обитателей. Также океанариум потребовал опубликовать на своей странице опровержение. У этого дела есть две особенности. Во-первых, во всей плеяде судов, связанных с Приморским океанариумом, только в нем не фигурируют ни коим образом деньги - истец не стал требовать с Фадеева компенсации. Во-вторых, третьей стороной по данному иску первоначально была заявлена компания Facebook, правда вскоре суд отказал признавать иностранную компанию участником процесса.

Роман Фадеев. Фото из личного архива.

Для океанариума все закончилось вполне хорошо. Роман Фадеев по решению суда должен был удалить из поста отдельные фразы, порочащие деловую репутацию океанариума.

Год спустя не стало самого Романа Фадеева, он трагически погиб во время купания с аквалангом в районе села Глазовка в Приморском крае.

«Золотое» благоустройство

В апреле 2015 года Приморский Океанариум вновь оказался в поле зрения правоохранительных органов. Заместитель директора предприятия «Ремонтно-строительное управление» Владимир Никитин предложил второму заместителю Дмитрию Мингалеву получать 10%-е откаты от субподрядчиков, занимающихся благоустройством территории океанариума. За успешно провернутые схемы сообщники получили 2 миллиона рублей. Махинации раскрыли благодаря заявлению одного из субподрядчиков, который не стал мириться с рэкетом и обратился в ФСБ.

Когда началось уголовное преследование, Мингалев признал себя виновным в коммерческом подкупе и пошел на сотрудничество со следствием. Его дело шло в особом порядке и в ноябре 2015 года его приговорили к 2,5 годам колонии и штрафу в размере 10 миллионов рублей.

Никитина приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов. Однако он не стал мириться с решением суда и попытался оспорить его в апелляционной инстанции, но вышестоящий суд в марте 2020 года оставил приговор в силе.