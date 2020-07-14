2020-07-14T10:30:13+03:00
Общество

Экспресс-тесты на COVID в магазинах Приморья: где купить, сколько стоит и есть ли ограничения

Супермаркеты во Владивостоке и Артеме закупили пробную партию [фото]
Милана СОКОЛ
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В приморье появились экспресс-тесты в магазинахВ приморье появились экспресс-тесты в магазинахФото: Сергей БАЛАНОВ
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В свободной продаже в магазинах Приморья появились экспресс-тесты, которые помогут определить наличие COVID-19. Пробную партию товара первой приобрела торговая сеть «Реми», тесты уже есть в наличии в филиалах Артема и Владивостока.

Пробную партию закупили в «Реми» Фото: Юлия АХРИМОВА

Пробную партию закупили в «Реми»Фото: Юлия АХРИМОВА

Стоимость одного теста в «Реми» – 1350 рублей. В наборе для проведения самостоятельного анализа есть подробная инструкция. Специалисты отмечают, подобный товар не является медицинским, поэтому не может служить единственным основанием для постановки диагноза. А вот для личного успокоения очень даже подойдет. Ну или послужит поводом для обращения к врачу.

В наборе сть подробная инструкция Фото: Юлия АХРИМОВА

В наборе сть подробная инструкцияФото: Юлия АХРИМОВА

Запас тестов в магазинах сейчас небольшой, в том, что мы посетили на Деревенской, в наличии оказалось всего 10 штук. Однако ограничений по отпуску товара нет. Грубо говоря можно забрать хоть весь остаток. По словам менеджера смены, сейчас изучается покупательский спрос, при необходимости товар закажут снова.

Напомним, во Владивостоке образовались внушительные очереди для прохождения тестирования на СOVID-19. Некоторые частные клиники временно приостановили запись. Возможно, наличие тестов в свободной продаже поможет улучшить ситуацию. Что касается масштабного бесплатного тестирование на наличие антител к коронавирусу, которое прошло в конце июня, люди до сих по не могут получить результат. В лаборатории вирусологических исследований Владивостока отметили, что результатов еще нет и появятся они не раньше, чем через неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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