Мама года: в Приморье кошка сперва усыновила ежика, а потом крошечного щенка

Маша стала приемной мамой для новорожденного щенка. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой «Кот и Пес».

В этом году титул мамы года однозначно присвоят Маше из Приморья. Маша – бездомная кошка, которая не так давно окатилась. На свет появились три очаровательных комочка. Только вот дома у Маши не было. Жила на гарнизоне, скиталась то там, то тут. Если бы не осиротевшие ежики, так и осталась бы кошка на улице. Но ей, вероятно, была предначертана другая судьба – стать супермамой. Притом не только для своих котят, но и для малышей, не имеющих ничего общего с кошачьим семейством.

ЕЖАТА, ЩЕНЯТА, КОТЯТА – ВСЕ ДЕТИ

Началось все с 10 ежат, которые по трагической случайности осиротели. Сперва они оказались в сафари-парке, где за ними начали ухаживать местные ветеринары. Однако состояние крох ухудшалось. Требовалось незамедлительно найти кормящую мать, которая смогла бы усыновить 10 малышей. Разумеется, найти ежиху – задача сложная. Тут на помощь и пришла кошка Маша. Она начала подкармливать и ежат. Но, к сожалению, девять из десяти колючек погибли. Выжить удалось только одному. Ему дали имя Егор и продолжили ухаживать в ветеринарной клинике. Теперь специалисты сами кормят малыша, консультируясь с коллегами из другого региона.

А началось все с 10 ежат, которые трагически осиротели. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой «Кот и Пес».

Однако на этом подвиги мамы Маши не закончились. Спустя несколько дней после усыновления ежат, в одном из волонтерских чатов появилось сообщение о том, что у трассы в районе села Многоудобное нашли крохотного щенка. На нем еще даже пуповина была не обрезана. Специалисты предполагают, что его мама вряд ли могла сама бросить сразу после рождения, скорее всего, его там оставили хозяева собаки. «Есть кормящая сучка?» - задал вопрос в чате парень, который нашел малыша. «Кормящая есть, только не собака, а кошка».

- Решили попробовать. С ежатами все получилось не так удачно, вероятно потому что, когда она начинала их вылизывать, почувствовала колючее - неладное и перестала. Когда ей принесли щенка, она повела себя спокойно. Также стала кормить, мыть. Малыш же гладкий, как и котята, поэтому Маша не чуралась, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Прищепа, ветеринар клиники «Кот и Пес». – Да и котята отреагировали вполне себе обычно. Они же взрослее щенка, у него еще даже глазки не открылись. Может котята уже привыкли, что время от времени их мама кормит каких-то не похожих на них малышей, поэтому реагируют спокойно.

Кроху нашли у обочины дороги. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой «Кот и Пес».

По словам ветеринара, щенок очень похож на мопса, но пока не совсем понятно, какой породы малыш.

ЧЕТВЕРКА НА ВЫДАНЬЕ

Несмотря на то, что Маша – очевидная молодец и спасительница всех брошенных сирот Шкотовского района, все малыши ищут дом. Сама мать-героиня ждет не дождется, когда клетку откроют, и она снова сбежит на гарнизон, вероятно, за новым потомством. С ежиком Егором все ясно – после того, как ветеринары поднимут его на ноги, его домом станет Приморский сафари-парк. Там радушно согласились принять малыша. А вот три котенка и щенок еще в поисках.

Котята с братиком не воюют, живут в мире. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой «Кот и Пес».

- Парень, который принес нам щенка, обещал, конечно, вернуться. Но в любом случае в клинике мы его долго содержать не сможем, поэтому будет здорово, если крохи приглянуться кому-то и попадут в добрые руки, - говорит Ольги.

Сейчас ветеринарная клиника больше похожа на роддом для животных. Только мама тут одна, зато малюток видимо-невидимо. Очень надеемся на то, что каждый из них найдет свой дом. Маше же объявляем благодарность. Она в очередной раз доказала – чужих детей не бывает.

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