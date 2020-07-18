Загипсованный блогер и красотки из Владивостока устроили зажигательные танцы на спортплощадке

Танцы на спортплощадке привлекли внимание горожан. Фото: onokonda

Обворожительные жительницы приморской столицы устроили «жаркие» танцы на спортплащадке в одном из дворов города. Полуобнаженные девушки, дефилирующие под зажигательную музыку, явно порадовали мужскую половину района. Как оказалось, автором видео выступил недавно прославившийся в социальных сетях и СМИ приморский блогер под ником – оnokonda. Парень запомнился благодаря прогулке с девушками на поводках по главной набережной Владивостока.

Стоит отметить, что в этот раз контент получился менее эпатажный, но судя по просмотрам в соцсети, не менее зрелищный. Главный мачо ролика оказался на костылях. И это не бутафорский набор для ролика. Егор Онопко – настоящее имя парня, попросту недавно сломал ногу, но от съемок решил не отказываться. Все организационные вопросы на себя взяла подруга блогера. Маша собрала красоток, желающих немного попиариться. Снимать клип помог знакомый видеограф, на профессиональное оборудование, так что обошлось без особых затрат.

Сам Егор уверяет, что подобное видео снято не только ради хайпа, но и в качестве пропаганды спортивного образа жизни.

– Во дворе рядом с баскетбольной также находится детская площадка. На ней есть лавочки, там часто собирается молодежь, пьют, слушают музыку с ненормативной лексикой, а псевдоспортсмены и вовсе периодически здесь балуются наркотиками. Получается спортплощадку толком то и не используют по назначению. Мы же пришли и сразу подняли всем настроение. Красивые подтянутые девчонки, одеты не пошло, хорошо танцуют. Вокруг собрались люди разных возрастов. Даже некоторые бабушки улыбались и хвалили наше импровизированное выступление, – поделился блогер.

За сутки клип посмотрели около 4000 человек. Пока комментарии под видео на личной страничке блогера в основном положительные. После прошлых съемок в стиле БДСМ на парня обрушился шквал негатива, судя по всему после этого Егор решил завоевывать подписчиков менее скандальным контентом.

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