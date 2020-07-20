В Приморье объявлен оранжевый уровень опасности из-за надвигающейся непогоды

Сильные дожди с грозами, которые вот-вот обрушатся на Приморье в сопровождении шквального ветра стали причиной штормового предупреждения. Помимо этого объявлен оранжевый уровень опасности, именно так сейчас край отображается на общей прогностической карте. Это значит, что погода опасна, специалисты не исключают стихийные бедствия и ущерб. Синоптики уточнили, когда фронт ударит по Владивостоку.

Судя по прогнозам синоптиков, Приморье в ближайшие два дня ждут сильные и очень сильные дожди. Так или иначе непогода затронет все районы края, в зависимости от смещения активных фронтальных разделов, где-то удар будет мощнее. По расчетам специалистов «Примпогоды», во Владивостоке с утра морось переходящая в дождь. В полдень осадки усилятся, а во второй половине дня дождь будет временами очень сильный. Вероятность выпадения осадков – 100%. В городе ожидается ветер южный, юго-восточный сильный, временами очень сильный. Температура при этом существенно не упадет +18...+20°C. Дождь прекратиться лишь в ночь на вторник.

В Уссурийске специалисты также прогнозируют осадки, которые усилятся во второй половине дня. Возможна гроза. Ветер южный утром умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до +20...+22°C.

В Находке облачно, утром небольшой дождь, днем временами сильный, вечером очень сильный (вероятность 100%). Не исключена гроза. Ожидается ветер южный, юго-восточный утром умеренный, днем до сильного. Столбики термометров поднимутся до +19...+21°C.

Вода в Амурском заливе успела прогреться до +21°С, в бухте Находка +18°C, в заливе Посьета +22°C.

Напомним, спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, воздержаться от выхода в море и купания. Также специалисты советуют на ближайшие два дня отменить все туристические маршруты. Не исключена возможность подъема уровня воды в реках края, подтопления низменностей и дорог. На южном побережье ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

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