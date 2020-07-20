«Женщину выносили из огня на руках»: полицейские спасли пожилую пару, которая едва не погибла в пожаре в Приморье

27 июня. День молодежи выпал на субботу. Для гражданских это значило, что можно отрываться по полной, а для сотрудников УМВД – что работы однозначно прибавится. Для старших лейтенантов полиции Александра Ляпина и Алексея Лексина день начался в 4 часа дня с патрулирования города. Закончить свое дежурство они должны были через 12 часов – в 4 утра, но им выпала другая миссия. В этот день они стали героями для десятка людей, которые мирно спали, пока в их дом медленно, но верно пробирался он – пожар.

ОРАНЖЕВЫЙ НЕБЕСНЫЙ ЗНАК

Дежурство Александра и Алексея уже было на финишной прямой, когда они поехали осматривать пригород Арсеньева. Примерно в два часа ночи они увидели зарево, которое исходило из частного сектора. Сперва подумали, что кто-то жжет траву, но от этого тревоги не становилось меньше. Оба приняли решение ехать к источнику света, чтобы выяснить, что там случилось и нужна ли их помощь. Чем ближе они приближались к источнику света, тем становилось яснее, что дело серьезное.

В итоге стало понятно – огнем объят одноэтажной жилой дом. На часах – два ночи. Самое «удачное» время для пожара, ведь весь дом крепко спал. Сложно предположить, что могло случиться, если бы полицейские не заметило этот оранжевый небесный знак.

Горел барак, в котором живут 6 семей.Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Потом мы уже узнали, что в доме живут 6 семей. Рядом с квартирами, которые расположены рядом с торцом дома, сделана деревянная веранда. И вот эта самая пристройка начинает разгораться, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Ляпин, заместитель командира взвода №2 отдельной роты ДПС ГИБДД МО МВД России Арсеньевский. - Мы начали смотреть, горит ли где-то свет в доме, потом стучать в окна, чтобы поднять людей.

Медлить было некогда, ведь, несмотря на то, что сам дом был из кирпича, пристройка была деревянной, поэтому огонь распространялся очень быстро. Счет был на минуты, а на кону – жизни порядка 15 человек.

«ВЫТАЩИЛИ ИХ, ПРАКТИЧЕСКИ, В ЧЕМ МАТЬ РОДИЛА»

Первым на шум отреагировал молодой человек, который выбежал из дома и понял, что дело дрянь. Он рассказал сотрудникам полиции, что как раз в той квартире, которая ближе всего находится к очагу горения, живет пожилая семейная пара. Обоим примерно около 60 лет. Сотрудники ведомства поняли, им наверняка понадобится помощь, ведь выйти из дома они могут лишь через окно.

Эвакуировать из дома пришлось больше десяти человек.Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Через дверь к ним зайти было невозможно, потому что там все огнем было охвачено, поэтому мы и начали ломиться в окна, - говорит Александр. - Подняли хозяина, он нам открыл окно и начал будить супругу. Мы залезли внутрь, в итоге - в чем мать родила вытащили их. Женщину выносили на руках, потому что третий час ночи, она спросонья, ничего не понимала. С одной стороны - я ей помогал, с другой - напарник ее принимал на улице.

Пожилую женщину полицейским пришлось спасать от огня на руках.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Огонь распространялся катастрофически быстро. Спасшийся мужчина признается, когда его разбудили, он попытался выйти в коридор, но не смог – все было в огне. К моменту, когда эвакуация завершилась, и все жильцы дома были на улице, пожар уже вовсю разошелся на крыше дома. Потом сотрудники полиции, выяснив, что никому из спасенных больше не требуется помощь, дождались пожарную бригаду и уехали.

Спасенные жильцы поблагодарили своих героев.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791419" frameborder="0"></iframe> В Приморье полицейские спасли семью на пожаре.УМВД России по Приморскому краю

«ЭТО НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ»

Старший лейтенант полиции признается, что за 18 лет службы в органах, на работе бывало всякой, но иметь дело с пожаром в жилом доме приходилось всего пару раз. Ни в первый раз, ни во второй не было никакого страха. Тем более, когда ежедневно приходится разбираться с ДТП, в которых машины порой тоже загораются, уже мало чему удивляешься. Но на похвалу со стороны родственников, коллег и знакомых реагируют скромно – «спасли и спасли».

- Это гражданский долг любого человека. Тем более мы люди в погонах, которые стоят на страже безопасности людей. Поэтому нет никакой растерянности и боязни. Спасли и спасли. Все живы и здоровы – это самое главное. Хорошо, что оказались в нужное время, в нужном месте. На душе приятно, что мы помогли людям, последствия могли бы быть крайне грустными. Но мы стараемся об этом не думать, - признается Александр.

"Чтобы быть хорошим полицейским, нужно быть хорошим человеком".Фото: УМВД России по Приморскому краю

Тем не менее, оставить их поступок без внимания сродни преступлению. Ирина Волк, официальный представитель МВД России, отметила, что приморские коллеги проявили мужество при спасении людей на пожаре. Дмитрий Лезин, командир их роты, также заявил, что действия его подчиненных были четкими.

«МЫ – НЕ ЖИВОТНЫЕ, МЫ - ЛЮДИ»

Дома одного из героев ждет большая семья. У Александра трое детей: старший сын, который скоро станет отцом и сделает из старшего лейтенанта дедушку, и две чудесные дочки. Одной – 16 лет, младшей – 7 лет.

- Старшая дочь еще на распутье, а вот младшая нет-нет да говорит, что будет полицейским. У нас есть родственники, которые служат в пожарной части МЧС. Их младшая дочь погодка девочки. Их мечтает стать пожарной, а наша кричит – буду гаишником. Вот и называем их папиными дочками, - с улыбкой рассказывает Александр.

Сам он еще со школы знал, что пойдет работать в милицию. Мечта у человека такая была. Да и на глазах был пример – старший брат, который служил в органах. «Тянуло меня к этой профессии. Это что-то вроде династии. Глядя на него, тоже хотелось служить в полиции. Мечта сбылась. Хотел быть полезным не только для своей семьи» - признается герой публикации.

Александр Ляпин уверен, что самое главное в профессии полицейского – это быть просто человеком. Хорошим человеком.

- Надо людям помогать. Закон бумеранга тоже никто не отменял – как ты относишься к окружению, так и оно к тебе. Мы же не животные, мы все люди. В нас еще заложены качества патриотизма, долга и энтузиазма. Это вдохновляло, - вспоминает Александр.

А ведь, наверное, это самое главное качество в любой профессии во все времена – быть человеком. И оставаться им, несмотря ни на что.

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