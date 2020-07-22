Миллион на вертолет: семья золотодобытчика из Екатеринбурга поставила на уши всю Чукотку, чтобы спасти отца, потерявшегося в тундре 16 дней назад

Спустя две неделе похудевшего на 24 килограмма мужчину нашли живым.

Остаться в живых по-чукотски. Нет, это не название ток-шоу или фильма. Речь пойдет о реальной ситуации, в которой оказался 53-летний вахтовик. На 2 недели он был полностью отрезан от мира, потому что заблудился в лесотундре. О том, как разворачивалась спасательная операция, и во сколько обошелся живой родственник для родных работника артели – в материале «КП-Владивосток».

ЦЕНА ЗА СПАСЕНИЕ

20 июля официальные представители МЧС и УМВД сообщили – 53-летний золотодобытчик Андрей, пропавший в тундре две недели назад, найден живым. Это событие многие окрестили чудом – ведь выжить в тундре без оружия, спичек и еды практически невозможно. Особенно, когда речь идет о жителе Екатеринбурга, который недавно прилетел на Дальний Восток и с тундрой не знаком от слова «совсем». Но чудо свершилось. Сам он позже признается, что его спасли мысли о семье. Тогда он еще не знал, что родные из Екатеринбурга подняли на уши всю Чукотку, чтобы вызволить любимого папу, мужа и свекра из беды. А самое главное – им самим пришлось найти вертолет, чтобы искать Андрея с воздуха, потому что у МЧС такой необходимой техники просто не оказалось. Чтобы вы знали, поднять в воздух Ми-8 – удовольствие не из дешевых.

Деньги на полет второго вертолета собирала семья Андрея.

- Мы писали всем, и губернатору, и в аппарат президента, но нам приходили только отписки. Вывод после всего случившегося один – если родственники не найдут деньги на поиски, то человек может умереть в лесу, и никто его даже искать не будет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей, зять найденного вахтовика. – Мы уверены, что директор не сразу обратился в полицию. С нами связался сотрудник артели, сообщил что наш отец пропал 2 дня назад, они искали его своими силами, нашли только кепку в крови. Сказали нам: «Готовьтесь к худшему, скорее всего его уже нет в живых». Насколько я понимаю, дополнительные поиски они не осуществляли, просто нашли кепку и дальше даже искать не стали. Хотя все эти дни Андрей шел дальше по дороге. Как выяснилось позже, перед пропажей он созванивался с руководителем артели со спутникового телефона, ему четко сообщили что нужно пройти 2 реки, и будет поворот к артели, он был уверен, что они с группой сотрудников едут в верном направлении. У них сломалась техника, отец пошел посмотреть, правильно ли они едут. Он был четко уверен, что артель находится дальше и его догонят его коллеги по работе. Все ребята, которые были с ним, ранее на этом участке не работали, они не знали точной дороги, поэтому они проехали нужный поворот и уехали на много километров вперед, навигатора у них не было.

По словам Сергея, если бы у МЧС был бы вертолет, отцу не пришлось бы 2 недели жить в тундре в адских условиях. На его вопрос, сообщили ли коллеги Андрея в МЧС, ответили, что они искали его 2 дня, когда поняли, что найти своими силами не смогут – обратились в МЧС и к родственникам.

- Мы понимали, что, скорее всего, поиски на этом будут неофициально прекращены, местность труднодоступная, у МЧС нет вездеходов, нет вертолетов, его никто не будет искать. Тогда мы решили, пора самим заняться спасением отца, - говорит Сергей.

Информацию о том, что на поиски Андрея вертолет вылетал дважды на коммерческой основе, нам подтвердили и в местной авиакомпании.

- В первый раз к нам за помощью обратилась местная администрация, которая и стала заказчиком. В итоге первый вертолет вылетел за их средства 10 июля. Провел в воздухе 3 часа. Заказ на вылет второго воздушного судна был оформлен 15 числа на средства родственников, 17 июля вертолет вылетел на поиски пропавшего мужчины. У нас всего несколько компаний, который занимаются предоставлением таких услуг, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина, сотрудник ООО «Билибиноавиа». - Вертолетов у нас нет ни у МЧС, ни у полиции, поэтому в таких случаях почти всегда обращаются к нам. 1 час полета на вертолете обходится в 280 тысяч рублей.

На его поиски вертолет вылетал дважды, оба раза - на коммерческой основе.

В итоге второй полет обошелся родственникам в 1 миллион 260 тысяч рублей. На то, чтобы поднять в воздух первый - из муниципалитета выделили 840 тысяч рублей.

110 КИЛОМЕТРОВ ШАГОМ

Разумеется, многие задались вопросом, почему поисковая операция заняла так много времени. Отчасти это связано и с непроходимой местностью. Лесотундра на том участке была покрыта карликовыми деревьями и была разделена реками. Сказать, что территория безлюдная, значит ничего не сказать. Подвергалось сомнению и то, когда именно пропал Андрей, и сразу ли сообщение поступило в отделение полиции. Однако за сутки никто из представителей УМВД по Чукотскому АО не смог сообщить, когда именно к ним пришло заявление о пропаже мужчины. Точно известно, когда МЧС узнали об этом.

- Информация о пропаже 53-летнего мужчины поступила 6 июля в 4 часа утра. К нам сведения пришли от сотрудников полиции, - ответили в ЕДДС.

Найти Андрея оказалось задачей со звездочкой.

В это время за 5 тысяч километров от Чукотки родственники Андрея слезно просили помочь в поисках местных охотников и следователей, ведь шанс найти его живым был. Вместе с тем, в следственном комитете о пропаже мужчины узнали раньше, чем в МЧС – в воскресенье, 5 июля, вечером, а уже 6 числа группа выехала на место.

- В первом выезде принимала участие следственно-оперативная группа вместе с волонтерами – охотниками. Затем на средства администрации искали по воздуху - там были представители администрации, СК и УВМД. В последнюю группу вошли спасатели и сотрудники полиции, - сообщил источник, близкий к следствию. - В обязанности работодателя, конечно, не входит, организовывать поисковые мероприятия сотрудника. Но обеспечить безопасность сотрудника – это их прямая обязанность. По факту оставления человека в опасности проводится процессуальная проверка. Действия самого работодателя – предмет разбирательства полиции. Они дадут оценку.

Известно, что Андрей прошел порядка 110 километров. Это по меркам обычной дороги – много, а по меркам лесотундры – вообще чудовищно. Остановился он лишь тогда, когда от непроходимой дороги он стер ноги до кровавых ран. Невыносимая боль не дала ему продолжить путь.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА ПО-ЧУКОТСКИ

Так руководство ГУ МЧС по Чукотскому АО подписало приказ об организации аэромобильной группировки. В поисковой операции принимали участие спасатели МЧС, сотрудники полиции и СК. 8 человек, которые отнеслись к беде по-человечески. Некоторые занимались внерабочей время просто, потому что бросить человека одного в тундре не по-людски. Все эти добровольцы полетели на втором вертолете, который подняли в воздухе на деньги, собранные родственниками Андрея.

В аэромобильную группу вошли 8 человек.

Нам удалось восстановить хронологию событий благодаря одному из участников мероприятий. Он и смог внести ясность и поведать, кто, где и когда спасал золотодобытчика, взятого в заложники тундрой.

Андрей пропал 4 июля в глухой тундре на Чукотке.

- В первые дни его поисками занимались его работодатели. Затем к ним присоединился следственный комитет. Они прочесывали окрестность 105 километра зимника «Билибино – Омолон». Там были найдены следы медведя, поэтому сперва было предположение, что Андрея уже нет в живых. Спустя несколько дней, чудесным образом, руководитель уже другой артели «ЛУЧ», по пути из «Билибино» на свою артель, заметил на дороге следы человека, данную информацию он сообщил сотрудникам полиции, как оказалось Андрей за это время прошел уже огромное расстояние. Руководитель артели организовал свою поисковую группу, из числа своих сотрудников, и сам лично искал пропавшего вахтовика. Тогда мы дождались того, чтобы нам предоставили вертолет. На суше и на воде помогали нам и сотрудники артели «Луч», - говорит «Комсомолке» Сергей Скакун, старший госинспектор по маломерным судам, руководитель Билибинского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Аэромобильная группа прочесывала окрестность в надежде найти Андрея живым.

Первую партию высадили на 105 километре трассы, а вторую – на реке, где нашли его следы. Они там прочесали береговую линию и зимник. Однако поиски не увенчались успехом – никому не удалось найти Андрея. Сотрудник полиции уже на обратном пути, сидя на борту воздушного судна, увидел человека, который машет с земли. Это был Андрея. Живой. Спустя 2 недели.

- Я был во второй группе. Мы когда ждали вертолет на 105 километре, еще подумали, наверное, нашли Андрея и отпаивают его бульоном. Нас забрали только через 11 минут. Мы были в шоке, состояние ступора. Даже слезы на глазах появились. Подарок судьбы. Он молодец, - говорит Сергей.

ЕЛ ИВАН-ЧАЙ, ТРАВУ, ПОХУДЕЛ НА 24 КГ

После прилета в Билибино в аэропорту его осмотрела бригада скорой помощи, но госпитализировать не стали, сказали, что рисков для жизни нет. Спустя несколько дней Андрею всё же пришлось обратится в больницу.

Его приютил к себе один из спасителей – Сергей. Он и рассказал подробности, как ему удалось выжить в тундре без еды и воды.

- До всего этого он весил 93 килограмма, после – 69. За две недели потерял 24 килограмма. Но он большой молодец, настоящий живчик, целеустремленный мужчина. Андрей ушел на много километров вперед и уже начал возвращаться обратно, когда силы подходили к концу, чудесным образом на 142 километре он нашел в лесу заброшенный металлический вагончик, там он пробыл 3-4 дня. Говорит - держался зимника и следов вездехода. В день, когда мы его нашли, он видел несколько раз вертолет. Он ждал, когда наш вертолет полетит обратно и стал махать. Боковым зрением полицейский его и увидел, - рассказывает сотрудник ГИМС.

Опытные охотники говорят, то, что Андрея выжил - настоящее чудо.

К счастью, эта история оказалась со счастливым концом. Однако поводов для проведения проверок после случившегося масса. А пока родные Андрея ждут, когда он придет в себя, чтобы первым делом вернуть его обратно в Екатеринбург. Чукотка – регион, конечно, завораживающий, но природа здесь смертельно опасная.

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