2020-07-22T06:51:50+03:00
Общество

День ВМФ 2020 во Владивостоке: куда сходить и что посмотреть

В 2020 году празднование Дня ВМФ во Владивостоке пройдет в усеченном формате из-за действующих ограничений по коронавирусу
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Праздновать День ВМФ в 2020 году будем в усеченном формате, но с уникальным парадом военных кораблей в бухте Золотого Рога. Фото: пресс-служба ТОФ.Праздновать День ВМФ в 2020 году будем в усеченном формате, но с уникальным парадом военных кораблей в бухте Золотого Рога. Фото: пресс-служба ТОФ.
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Во Владивостоке 26 июля 2020 года будут отмечать День ВМФ. Праздничное шоу и большую часть программы отменили из-за действующих ограничений в крае, которые не позволяют проводить массовые мероприятия. Тем не менее, праздник состоится, но в усеченном формате.

По информации пресс-службы ВВО, в этом году принято решение отменить все массовые мероприятия во время празднования Дня ВМФ. Это касается и театрализованного представления, которое ежегодно проходит на Водной станции ТОФ, и военно-спортивного праздника на набережной Спортивной гавани с демонстрацией боевых возможностей сил флота.

Тем не менее, празднование Дня ВМФ во Владивостоке никто не отменяет. Часть праздничных мероприятий все же состоится. Так в субботу, 25 июля, в парке на Черемуховой, 3 пройдет концертная программа в честь Дня ВМФ. С 12:00 до 13:30 здесь выступят творческие коллективы и исполнители. Ожидается также выступление приморской федерации спортивной аэробики и других коллективов. В воскресенье, 26 июля, в поселке Трудовом с 12:00 до 13:30 также пройдет концерт на площадке по адресу Лермонтова, 80.

В этом году впервые за много лет парад кораблей пройдет не в Амурском заливе, а в бухте Золотой Рог. Проводить здесь парады кораблей крайне сложно из-за большого потока торговых судов, но в этом году решили сделать исключение. Кстати, в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы в бухте Золотой Рог также проходил военный парад кораблей ТОФ. Таким образом понаблюдать за парадом можно будет сразу с нескольких видовых площадок и на набережной Цесаревича.

Парадный строй будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог как раз в районе набережной Цесаревича. На сайте минобороны представлена схема расположения военных кораблей, принимающих участие в параде. В демонстрации задействуют ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и большую дизельную подводную лодку.

Схема расположения кораблей-участников парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке.

Схема расположения кораблей-участников парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке.

Всего же в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке будет задействовано 7 кораблей и судов в парадной линии, 14 единиц техники и 2100 военнослужащих ТОФ.

Завершится празднование Дня ВМФ 30-ю залпами салюта, который прогремит в 22:00 на площадке музея «Владивостокская крепость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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