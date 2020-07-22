Приморцы о том, нужно ли запретить экстремальные вечеринки после трагедии в Славянке

Трагедию в Хасанском районе Приморья, где со скал сорвались два участника экстремальной вечеринки, вот уже несколько дней обсуждает весь край. Во время празднования 8-летия неофициального приморского клуба роупджампинга (прыжки с высоты с альпинистским снаряжением) под Славянкой два молодых человека ночью в разных местах и независимо друг от друга сорвались со скалы - один погиб, другой в реанимации. Организаторы мероприятия в соцсетях объяснили, что с самими прыжками эта трагедия не связана, и под этим постом появилось огромное количество сочувствующих комментариев, подтверждающих, что во время организации прыжков всегда принимаются сверхсерьезные меры безопасности, что организаторы люди ответственные и так далее.

Предполагаем, что эти комментарии появились там не зря. Люди чувствуют, что хоть парни, упавшие со скал, сами за себя отвечали, хоть случилось это ночью, а не во время организованных экстремальных прыжков, хоть они, скорее всего, были нетрезвыми. Но! Как это бывает, сейчас именно организаторы мероприятия в глазах общества могут стать крайними. А столь популярные среди приморской молодежи экстремальные фестивали на природе могут потребовать и вовсе запретить. В подробностях этой трагедии на мысе Парящей Черепахи, где недалеко от края скалы разбили на ночь лагерь экстремалы, сейчас разбираются следственный комитет и прокуратура. Мы же решили узнать, как к произошедшему относятся эксперты и общественники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791738" frameborder="0"></iframe> В Хасанском районе Приморья разбились два экстремала.Видео:vdk_news

«Виноват организатор»

– Во-первых хочу принести соболезнования родственникам погибшего. Во-вторых, как человек непьющий, такое вообще не приемлю. Да еще и в опасной местности. Не должны были организаторы делать вечеринку на скалах. Явно не обошлось без алкоголя. Они занимаются экстремальными видами спорта, значит техника безопасности должна быть на высшем уровне, – поделилась председатель Общественного совета при УМВД Приморья, почетный гражданин города Владивостока Светлана Морозова.

Светлана Сергеевна считает, что организатор должен был следить за людьми даже на отдыхе. Если надо, 100 раз провести инструктаж, но обеспечить безопасность.

- Если не уследил, путь теперь отвечает за это, именно организатор должен нести полную ответственность. Это будет в назидание всем. Некоторые надеются на авось, вот и заканчивается трагично. Спортивные мероприятия должны оставаться спортивными, а не превращаться в подобные вечеринки.

«Стечение обстоятельств и алкоголь»

– Расстояние, которое считается уже небезопасным – это ближе двух метров к краю, если высота более 1,8 метров. В этом случае лагерь расположился в отдалении от обрыва. Соблюдение техники безопасности зависит не только от организаторов, но и от самих людей. Можно обосновать палаточный лагерь посреди мыса, подальше от гор, но при этом, перебрав лишнего, уйти ночью абсолютно в любом направлении, не ориентируясь в пространстве. Я считаю, просто стечение обстоятельств, но и большую роль сыграло спиртное, – поделилась спортсменка из Приморья, профессионально занимающаяся скалолазанием.

– У нас в крае проходят спортивные сборы, соревнования и другие спортивные мероприятия. Часто выезжаем на природу, в горы в Екатериновке, на Тобизина есть пробитые дорожки. Но спортсмены, которые этим занимаются, гораздо более профессионально могут оценить обстановку. На соревнованиях есть отдельная поляна, где могут стоять зрители и группа сопровождения, а есть склон – который предназначен исключительно для участников, – подытожила собеседница редакции.

«Человеческая беспечность»

– Это даже палаточным лагерем назвать нельзя, просто скопление людей, которые приехали на свой страх и риск. Мы даже не сразу поняли, где именно искать пострадавших. Нам сказали ориентироваться на большую группу, а скопления туристов были на каждой скале, – поделился спасатель с пляжа Маньчжурка в Славянке, который принял непосредственное участие в транспортировке сорвавшихся парней. Александр Лукашов вместе с напарником Евгением Поцелуйко одними из первых оказались на месте ЧП.

– В хорошую погоду там по всем скалам люди ходят толпами и фотографируются. Подходят к самому краю группами. Даже кто-то нечаянно кого-то толкнет или будет сильный порыв ветра, могут оступиться и также упасть вниз. Нужно проводить работу по предупреждению и профилактике ЧП. Возможно облагородить склоны. Сделать леерное ограждение и видовые площадки, как в Сочи, Крыму и Абхазии. Посещаемость этих мест очень большая.

«Гостеприимство оборачивается трагедиями»

– Эта трагедия, к сожалению, не единственная. У нас каждый год со скал падают люди. Обстоятельства разные. Но чаще всего это туристы, которые хотят себя запечатлеть на фоне красивых видов. Но вот этот чрезмерный риск не редко заканчивается печально. Мы конечно очень любим гостей, и крайне хорошо относимся к туристам, но нам крайне печально, что наше гостеприимство сопряжено с такими трагедиями, – прокомментировала пресс-служба администрации Хасанского муниципального района.

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