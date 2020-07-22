2020-07-22T11:19:30+03:00
Общество

Реставраторы разбили балюстраду исторического здания на центральной улице Владивостока

На ее месте построят новую, восстановив исторический вид [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Историческое здание на Светланской, 109, во ВладивостокеИсторическое здание на Светланской, 109, во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Дом на Светланской, 109, попал в список 13 исторических зданий, фасады которых ремонтируют в этом году во Владивостоке. Деньги на это выделили из краевого бюджета. Реставраторы уже практически завершили работы по фасаду и приступили к знаменитой балюстраде. Правда, чтобы восстановить ее согласно историческому виду, пришлось полностью демонтировать.

Как объяснили специалисты мэрии, подрядчики работают в сотрудничестве с краевой инспекцией по охране памятников. Фасад этого здания является памятником культуры, а балюстрада - нет.

Реставрацию фасада уже практически закончили Фото: Сергей БАЛАНОВ

Реставрацию фасада уже практически закончилиФото: Сергей БАЛАНОВ

По всей видимости, объект был в таком состоянии, что лучше снести и построить заново. В последнее время балюстрада действительно пугала отслаивающейся штукатуркой.

Старую штукатурку сняли до основания Фото: Сергей БАЛАНОВ

Старую штукатурку сняли до основанияФото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утиль Фото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утильФото: Сергей БАЛАНОВ

Светланская, 109 – жилой четырехэтажный дом, построенный в 1940 году по проекту архитектора Смирнова. Первый этаж занимают коммерческие помещения, остальные – жилые. Является объектом культурного наследия.

Старую балюстраду отправили в утиль Фото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утильФото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утиль Фото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утильФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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