Реставраторы разбили балюстраду исторического здания на центральной улице Владивостока

Дом на Светланской, 109, попал в список 13 исторических зданий, фасады которых ремонтируют в этом году во Владивостоке. Деньги на это выделили из краевого бюджета. Реставраторы уже практически завершили работы по фасаду и приступили к знаменитой балюстраде. Правда, чтобы восстановить ее согласно историческому виду, пришлось полностью демонтировать.

Как объяснили специалисты мэрии, подрядчики работают в сотрудничестве с краевой инспекцией по охране памятников. Фасад этого здания является памятником культуры, а балюстрада - нет.

Реставрацию фасада уже практически закончилиФото: Сергей БАЛАНОВ

По всей видимости, объект был в таком состоянии, что лучше снести и построить заново. В последнее время балюстрада действительно пугала отслаивающейся штукатуркой.

Старую штукатурку сняли до основанияФото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утильФото: Сергей БАЛАНОВ

Светланская, 109 – жилой четырехэтажный дом, построенный в 1940 году по проекту архитектора Смирнова. Первый этаж занимают коммерческие помещения, остальные – жилые. Является объектом культурного наследия.

Старую балюстраду отправили в утильФото: Сергей БАЛАНОВ

Старую балюстраду отправили в утильФото: Сергей БАЛАНОВ

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