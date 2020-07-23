«У него остались жена и 5 детей»: тело альпиниста из Приморья нашли у кратера вулкана на Камчатке

23 июля в 7 утра, спустя почти 20 дней после пропажи, спасатели нашли тело альпиниста на вершине Ключевского вулкана. Напомним, что Илья Цветков – турист из Приморья, отправился 2 июля вместе с напарником на вершину сопки. На высоте 4700 метров в 200 метрах от кратера Илье стало плохо – сперва у него отказали ноги, а затем он потерял сознание. Позже эксперты скажут, что причиной таких явлений стала горная болезнь.

Тогда коллега спустился ниже, чтобы вызвать спасателей. Только вот добраться до терпящих бедствие альпинистов оказалось задачей со звездочкой – сложные погодные условия просто не позволяли сотрудникам МЧС подняться на вершину.

Высота Ключевского вулкана — более 4750 метров.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

7 июля утром в поселок Ключи прибыли спасатели. Они и начали восхождение на Ключевской, чтобы спасти альпинистов. В итоге на высоте 2000 метром им удалось найти напарника Ильи. Его передали бригаде скорой помощи. Затем вертолет Центра медицины катастроф госпитализировал его в больницу, а группа спасателей продолжила операцию. Однако восхождению на вершину помешали сход селевых потоков и камнепад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790478" frameborder="0"></iframe> Обследование вулкана Ключевская сопка с вертолета.

Вместе с тем спасти Илью пытались и с воздуха. Спасатели сделали несколько попыток высадить десантную группу возле кратера Ключевского, рядом с Ильей. По сценарию воздушное судно должно было зависнуть у вершины, спасатели оперативно высадиться на вулкан, забрать приморца и передать на борт. Против плана сыграли погодные условия и парогазовые выбросы, из-за которых вертолет даже не мог приблизиться к кратеру.

Искать Илью приехали коллеги-альпинисты из Владивостока.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

15 июля на Камчатку прилетели альпинисты из Владивостока – друзья и коллеги Ильи, которые захотели присоединиться к спасательной операции. Все они профессионалы своего дела. Так операция возобновилась. 22 числа начали штурмовое восхождение к лагерю, который разбили на высоте 3450 метров. В итоге 23 июня Илью нашли. К сожалению, выжить в таких чудовищных условиях было просто невозможно.

Всего в спасательной операции принимали участие 12 человек.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- В спасательной операции сейчас участвую 12 человек, среди которых 7 сотрудников МЧС и 5 волонтеров, рассказывает Елена Левин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю. – Сейчас они спускают тело с вулкана. Какое время это займет – пока неизвестно.

Ранее коллеги Ильи сообщали, что у него осталась жена и пять детей. Редакция «Комсомольская правда» приносит свои соболезнования родным и близким альпиниста.

СПРАВКА КП

Илья Цветков – член Федерации альпинизма России, член ОО «Приморская Федерация альпинизма и скалолазания». Участник многих походов с 2014 года, в том числе и на вулкан Ключевской. Альпинистская квалификация - 2 разряд. В Приморье Илья известен как пловец. В 2014 году он был победителем марафонского заплыва на 12 км.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 километрах от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 метров.

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