«Спасите меня!»: жительница Владивостока пожаловалась в полицию на Чебурашку, который следит за ней в квартире

Жительница Владивостока обратилась в полицию с просьбой спасти ее. Женщина рассказала, что не чувствует себя в безопасности, потому что в ее квартире завелся Чебурашка. В это сложно поверить, но такое заявление, правда, было написано. Сообщение, которое подтверждает необычную жалобу появилось в официальном аккаунте в сети приморского УМВД. Там для таких незаурядных случаев даже рубрика отдельная есть – «Примите заявление».

«Алло, полиция, срочно примите заявление. За мнои систематически в квартире ночью наблюдает из-за угла неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста» - говорит на том конце провода жительница Владивостока.

Даже если сообщение, которое поступило в дежурную часть, на первый и на второй взгляд кажется чей-то злой абсурдной шуткой, оперативники обязаны отреагировать. Так было и в этом случае.

- Заявление поступило в 2016 году. 4 апреля в 21:43 позвонила женщина и пожаловалась на неизвестное существо, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. – Сотрудники полиции выезжали по адресу, чтобы оформить заявление со всеми разъяснениями. Разумеется, Чебурашки в квартире не оказалось.

Сотрудники ведомства, которые нашли это заявление в архиве, отнеслись к нему с юмором, но отметили, что и на их долю выпадали похожие жалобы. Так что рубрика «Примите заявление» вскоре пополнится еще большим количеством анекдотичных инцидентов, с которыми приходится разбираться полицейским.

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