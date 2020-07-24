«Сейчас пойду на эти волны»: появилось предсмертное видео сапсерфера, чье тело выбросило на берег во Владивостоке

«Сейчас переоденусь и пойду на эти волны покатаюсь. Надеюсь, меня пучина не унесет», - говорит мужчина за кадром. На видео бушующее море, с довольно высокими волнами.

Предсмертное видео владивостокского саппера. Владивосток.Видео: https://vladnews.ru/2020-07-24/175552/vladivostoke_bereg

Как утверждает РИА VladNews, это предсмертное видео 33-летнего жителя Владивостока, который несколько дней назад отправился на прогулку на сапборде. По информации издания, его тело прибило к берегу накануне в поселке Рыбачий. Как сообщают коллеги, мужчина купил доску пару недель тому назад. Что именно заставило неопытного сапсерфера пойти в море не в самый удачный для этого день – неизвестно.

Вместе с тем, журналисты агентства уверены, что утонувший мужчина – 33-летний Евгений, которого не так давно искали волонтеры Примпоиска. Он пропал 19 июля. Знакомые рассказали о том, что он просто ушел из гаража и не вернулся. У них также были предположения, что он мог уйти в море. А буквально вчера, 23 июля, в аккаунте у волонтеров появился пост о том, что Евгения нашли. Он погиб.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - По данным следствия мужчина пошел купаться и не вернулся. Предварительной причиной смерти мужчины является утопление в воде.

По результатам проверку будет принято процессуальное решение.

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