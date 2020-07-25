О врачебных ошибках, крушении самолетов и человечности: интервью с главным военным следователем Тихоокеанского флота

Вот уже шестой год подряд 25 июля, благодаря указу президента России, все работники органов Следствия страны отмечают свой профессиональный праздник. В канун знаменательного события «КП-Владивосток» решила рассказать читателям о людях в этой профессии, о громких делах, технике и тактике раскрытия преступлений. А помочь нам в этом согласился руководитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту полковник юстиции Николай Демидов.

К истокам

Дата праздника выбрана не случайно, именно 25 июля в 1713 году Петр I поручил создать следственную канцелярию гвардии майора М.И. Волконского. Это стало первым шагом для разграничения следственного органа от государственных структур. Уже тогда император понимал необходимость разделения процесса уголовного расследования на два этапа: предварительное и судебное разбирательство. Канцелярия подчинялась напрямую главе государства и занималась разбором наиболее опасных коррупционных дел, таких как казнокрадство, мошенничество, взяточничество. После смерти Петра I независимую следственную канцелярию упразднили, а следствие на предварительном этапе отнесли к процедуре досудебного производства.

С 1723 до 1860 годы ответственность за раскрытие преступлений легла на полицмейстерскую канцелярию, нижние земские суды, управы благочиния и сыскной приказ. Однако у системы нашлись недостатки – начала развиваться внутренняя коррупция. Правящий в то время Александр II разработал новую судебную реформу, благодаря которой следственные органы были переданы судам. Именно реформа 1860 года заложила основу современной модели органов предварительного расследования.

Для многих это не просто слова.Фото: Милана СОКОЛ

Что касается новейшей истории, то с 7 сентября 2007 года Следственный комитет был создан при прокуратуре России, а с 2011 года – как самостоятельный государственный орган. Федеральный закон от 28 декабря 2010 «О Следственном комитете Российской Федерации» впервые за три столетия вернул модель развития следственных органов к идее Петра, подчинив их напрямую главе государства. Что позволяет следователям оставаться беспристрастными при разборе преступлений, совершенных даже высокопоставленными должностными лицами. СК не входит в структуру ни одного из органов государственной власти.

Люди дела

Следователь – профессия серьезная. Размышления, сомнения, поиск истины, оценка доказательств, принятие ответственных решений. К этому добавляется вся палитра и сложность человеческих взаимоотношений, характеров, судеб. Знаний в одной из областей для благополучного раскрытия дел, естественно недостаточно. Специалист должен разбираться в науке, технике, психологии, экономике и многих других сферах жизни, и главное – уметь правильно применять свои знания.

– Следователь прежде всего должен быть уверен в себе. Это человек с волевыми качествами, который может принимать серьезные самостоятельные решения. Он должен быть стрессоустойчив и при этом сохранить способность слушать людей и воспринимать чужую боль, как свою. Естественно, что современная техника для расследования и разнообразие уголовных дел предполагают и всестороннюю развитость специалиста. Он обязан понимать, о чем просить эксперта, какой именно объект изучает и знать, какие доказательства нужны. Следователь может быть больше гуманитарий – правоприменительная деятельность, психологическая тактика при общении с потерпевшими и преступниками, умение разговорить. Но при этом он должен разбираться во всех достижениях науки, – считает руководитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту Николай Демидов.

По словам полковника юстиции, награжденного многочисленными медалями за участие в боевых действиях и заслуги в укреплении законности, нужно просто любить людей и уметь их выслушать.

– Ссылка на усталость, на то, что много дел в производстве, и вообще заявитель пришел в конце рабочего дня, порождает ответную реакцию, которую потом не исправить другому отзывчивому сотруднику или руководителю. Следователь в любом случае должен принять человека, который ждет защиты. Даже если это не наша компетенция, разобраться, куда направить обратившегося, чем помочь. Важна способность выслушать, объяснить – это ни званиями, ни должностями, ни служебными удостоверениями следователю не выдать. Если это есть в натуре, то получится раскрывать самые сложные дела. А если нет, то человек просто не захочет делиться своей бедой и останется с ней один на один, – уверен Николай Евгеньевич.

О себе

Николай Демидов родился в Краснодарском крае, в Ейске, в 1971 году. Закончил с Красным дипломом Курганское военно-политическое авиационное училище и попал служить в Приморье, в Спасск-Дальний. Военный прокурор гарнизона заметил в офицере-авиаторе склонность к следственной работе и посоветовал поступить на прокурорско-следственный факультет Военно- университета Минобороны России. Николай к совету прислушался, хоть и попал в престижный ВУЗ не с первого раза, но в 2000 закончил его с отличием. После учебы служил в Ростовском гарнизоне. А потом начались командировки в Чеченскую Республику. С 2004 до начала 2011 года Демидов непрерывно служил в Чечне и Ингушетии. Спустя какое-то время после создания в России Следственного комитета, опытного участника боевых действий назначили на должность заместителя руководителя Следственного управления по объединенной группировке на Северном Кавказе. В 2011 году Николай вернулся в Приморье и стал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту. А в 2014 году возглавил ведомство.

Офицеры в Осетии. Фото: предоставлено пресс-службой управления.

В подчинении у главы военного следствия ТОФ не только Приморье и его столица, но и Чукотка, Камчатский и Хабаровский края. Словом, география обширная, преступлений хватает, поэтому нужны настоящие профессионалы своего дела. Военный следственный комитет в год расследует около 400 уголовных дел, часто совершенных группами лиц. Преступления абсолютно разной направленности – экономические, все виды насилия: бытовое, служебное, в том числе преступления против половой неприкосновенности детей. Если в вкратце, то ведомство касается все, что совершено военными, теми, кого вызвали на сборы и гражданским персоналом, который работает в вооруженных силах.

– Чтобы было понятнее… Если человек работает водителем в воинской части и совершил ДТП на военном авто, то разбираться будем мы. Если он в нерабочее время спровоцирует аварию на собственной машине, то будет расследовать полиция. Стоит отметить, что структура преступности меняется, также, как и общество. В последнее время стало престижно служить в армии, стало меньше дезертиров и неуставных взаимоотношений. Армия уже не ассоциируется с дедовщиной. Более того, теперь некоторые пытаются даже давать взятки, чтобы туда попасть. Часто разбираемся в делах, связанных с нарушением техники безопасности, это касается не только автомобилей и других видов наземного транспорта, но и авиационной техники, – доступно объяснил глава управления.

Громкие дела

Все тайное непременно становится явным, ну или известным органам безопасности государства, военным прокурорам и следователям. А значит и ответственности за эти преступления не удастся избежать. Вот лишь некоторые дела, над которыми можно приоткрыть завесу тайны.

Одно из дел минувших лет. Осмотр места происшествия в поселке Соловей Ключ. Фото: предоставлено пресс-службой управления.

В 2019 году завершено расследование в отношении всех участников организованной преступной группы, состоявшей из 39 человек. с 2013 по 2014 годы они расхищали горюче-смазочные материалы, предназначенные для нужд Тихоокеанского флота. Общий ущерб составил больше 70 миллионов рублей. 23 участников группировки уже осудили, им приговорили к различным срокам лишения свободы. Причиненный государству ущерб уже частично возмещен, а, чтобы вернуть все долги полностью на имущество преступников наложен арест. Остальные 16 человек еще ждут рассмотрения уголовных дел в суде.

Одним из приоритетных направлений в работе управления стали дела, связанные с оказанием некачественной медицинской помощи. Только за прошлый год суды рассмотрели три таких. Они были возбуждены в отношении военных медиков.

– Благодаря интернету у нас большая экспертная база, фактически вся страна. У нас есть специалисты в Ростове, в Москве. В Санкт-Петербурге военно-медицинская академия делает уникальные экспертизы, аналогов которым нет в мире. Связываемся, если нужно летим и показываем. Особенно это касается дефектов врачебной помощи. По одному из дел в комиссию привлекались главный хирург вооруженных сил, главный реаниматолог, главный кардиолог и анестезиолог. Это светила военно-медицинской науки, которые давали оценку правильности действий обвиняемого, на чье экспертное мнение можно положиться, – рассказал Николай Демидов.

В прошлом году специалисты также расследовали падение двух самолетов Су-34 в Татарский пролив. Истребители столкнулись в воздухе из-за ошибки пилотов. Человеческий фактор стоил двух погубленных жизней, третий до сих пор числится пропавшим без вести. В авиакатастрофе чудом удалось выжить одному из штурманов. От гибели его спасло катапультное кресло и гражданское судно, которое довольно быстро его подхватило. Так как ЧП случилось 18 января, пострадавший получил сильное обморожение.

– Очень ценю не только свой коллектив, но и отношения с взаимодействующими структурами. Следственный комитет вот уже почти 10 лет плотно сотрудничает с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем. Они нам тогда очень помогли, выделив спасательное судно «Игорь Белоусов». Уникальная операция. Благодаря дорогим гидроакустическим приборам удалось прочесать дно квадрат за квадратом в поисках разбившихся самолетов. Экспедиции были два раза, каждая по месяцу. Это очень долгий и кропотливый процесс. Установить истинные причины трагедии удалось, когда нашли истребители, по записям бортовых самописцев, – поделился полковник.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств крушения вертолета МИ-8 войсковой части 42838, дислоцированной в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа. «Комсомолка» подробно писала о происшествии. Следователи намерены разобраться во всех тонкостях происшествия, которые привели к трагедии. Все четверо членов экипажа погибли на месте.

О коллегах

По словам руководителя, в ведомстве стараются во всем помогать сотрудникам. Весь основной состав обеспечен жильем по установленным нормам. Старается руководство решать вопросы и связанные с образованием детей сотрудников, которые, например, находятся в отдаленных районах. К слову, у многих из них большие семьи. С гордостью Николай Евгеньевич представил одного из опытных сотрудников, офицера следственного отдела гарнизона Владивосток Станислава Приходько. По словам начальника, его коллега не только профессионал своего дела, но и прекрасный семьянин. У Станислава Александровича три дочери, старшая из которых, кстати, решила пойти по стопам отца и уже готовится к поступлению в специализированный ВУЗ.

Офицер Станислав Приходько на рабочем месте.Фото: Милана СОКОЛ

Если говорить о молодых специалистах, то управление плотно сотрудничает с Военным университетом в Москве. Ежегодно ряды управления пополняют по распределению трое его выпускников. Непосредственно после учебы они знакомятся со спецификой работы на методических сборах, принимают присягу и торжественно получают служебные удостоверения. В этом году ребят распределили на Тихоокеанский флот – в Вилючинск, Анадырь и Владивосток. Только за последние три года, в профессии прибавилось 15 офицеров, которые стали следователями и остались в коллективе.

Молодые следователи вскоре примут присягу.Фото: Милана СОКОЛ

Руководство старается создать максимально комфортные условия для работы, независимо от расположения гарнизонов. Во Владивостоке главный отдел находится на Экипажной, 8. Старое здание, расположенное в бывшем военном городке, действительно отлично отремонтировано. Каждому следователю постарались выделить отдельный кабинет, обустроили просторный современный конференц-зал и нашли место для библиотеки, где можно прочитать специализированную литературу, собранную силами всего коллектива.

– Могу сказать, что следственные отделы в гарнизонах оборудованы и отремонтированы не хуже, чем в управлении. И мне не стыдно, когда к нам на совещания приезжают офицеры из регионов, – констатировал руководитель.

В здании сделан современный ремонт.Фото: Милана СОКОЛ

О методах

На вооружении у следователей целый арсенал технических новинок, которые помогает эффективнее раскрывать преступления. Металлоискатели, беспилотники, современное дактилоскопическое оборудование, переносные осветительные системы – это далеко не полный список помощников в работе.

На вооружении у следователей современное оборудование.Фото: Милана СОКОЛ

Помимо выполнения основного служебного долга сотрудники управления проводят тематические встречи с молодежью, с воспитанниками военных училищ и детских домов. Детей наглядно знакомят с особенностями профессии, разрешая рассмотреть технические новинки и задать все интересующие вопросы.

Встреча с юными нахимовцами. Фото: предоставлено пресс-службой управления.

Более того, следователи взяли шефство над детским домом в Большом Камне. Для ребят проводят экскурсии на кораблях, знакомят с авиационной и подводной техникой. На праздники детишек балуют подарками. Серьезные мужчины в погонах стараются не обделить вниманием ни одного из воспитанников, ведь многие из них круглые сироты.

Праздник для маленьких приморцев со сложной судьбой. Фото: предоставлено пресс-службой управления.

Пожалуй, стоит отметить и патриотическую направленность управления, хотя она напрямую и не касается работы. Офицеры уже много лет выезжают в Хасанский район к местам боевых действий и захоронений. Здесь находятся многочисленные могилы, в том числе неизвестных солдат. Военные следователи не только активно участвуют в восстановлении памятников, но и стараются найти данные в архивах на тех, кто пал в боях. А также отыскать их родственников, ведь подвиги не должны быть забыты.

Специалисты ведомства восстанавливают места захоронения в Хасанском крае. Фото: предоставлено пресс-службой управления.

Профессиональный праздник

В День сотрудников органов Следствия России главный военный следователь ТОФ обратился ко всем коллегам с добрыми словами.

– Хочу поздравить следователей, пожелать здоровья, благополучия и семейного счастья. Эта та крепость, в которой ждут и ценят. Не желаю поменьше работы, но пусть она будет успешной и благодарной, чтобы уголовные дела находили свое законное разрешение, чтобы это происходило быстро и высокопрофессионально. Пусть ни один преступник не уйдет от ответственности, а невиновные люди не будут зря наказаны. Любой человек, который обратился ждет защиты и грамотного решения своей проблемы. Пусть мы этим ожиданиям всегда соответствуем, и молодые сотрудники, и начальники самого высокого уровня, – подытожил руководитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту Николай Демидов.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям и желает процветания специалистам Следственного комитета Российской Федерации, сотрудникам следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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